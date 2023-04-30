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Навіщо цибулю перед смаженням класти в контейнер і трясти: лайфхак досвідчених господарок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Зі смаженою цибулею ваші страви стануть смачнішими
Зі смаженою цибулею ваші страви стануть смачнішими. Фото ukr.media

Хрумка цибуля додасть стравам родзинку

Хрумка і золота смажена цибуля чудово доповнює багато страв. Його можна додавати в різноманітні салати, гамбургери чи картопляне пюре.

Хрумка цибулька надасть цим стравам певну родзинку і зробить їх смак просто неповторним. "Главред" розповідає, як посмажити цибулю, щоб вона була солодкою і хрумкою.

Як посмажити хрустку цибулю

Беремо дві цибулини та нарізаємо їх півкільцями. Кладемо цибулю в окрему посудину і додаємо 1 чайну ложку солі, щільно закриваємо контейнер і добре струшуємо його. Потім відставляємо місткість на кілька хвилин, щоб цибуля пустила сік.

Додаємо до цибулі 2 столові ложки борошна і знову струшуємо місткість, попередньо накривши її кришкою. Далі цибулю пересипаємо на сито і легенько трясемо їм, щоб прибрати зайве борошно. Якщо в цибулі залишиться зайве борошно, то в процесі смаження воно може горіти.

Тепер ставимо каструлю на плиту і наливаємо в неї приблизно 150-200 мл олії. Олію не варто шкодувати — потрібно, щоб вона повністю покрила дно каструлі.

Пересипаємо цибулю в гарячу олію і регулярно помішуємо. Через деякий час цибуля набуде красивого золотистого кольору. Після цього потрібно вийняти його з каструлі, покласти на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.

Таку цибулю можна додавати до різних страв. Ви точно здивуєте своїх близьких та друзів неймовірними кулінарними шедеврами за допомогою однієї хитрості.

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#Цибуля #Лайфхак