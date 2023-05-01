У кого День ангела 2 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 2 травня, 2023 року відзначається Всесвітній день тунця, Всесвітній день боротьби з астмою, День тхора, День немовляти, Міжнародний день Гаррі Поттера. Також цього дня носії семи імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 2 травня

Віктор, — досить поширене латинське ім’я, яке означає "переможець".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор, — спочатку це ім’я було народною версією імені "Георгій", проте на сьогоднішній день воно вже багато років є популярним самостійним ім’ям, хоча церковною формою імені Єгор продовжує залишатися ім’я Георгій.

Іван, — це популярне ім’я єврейського походження, яке можна перекласти як "подарунок Божий".

Семен, — це одна з форм єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Ян, — є дві версії походження цього імені. Відповідно до першої, воно може означати "помилований Богом", а відповідно до другої, походити від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 2 травня

Мотрона, — це ім’я латинського походження, яке означає "матінка", "пані", "мати сім’ї".

Як відомо, у різні дні церквою шануються різні святі та мученики, — у ті ж дні святкують свої Дні ангела люди, які носять одне з ними ім’я і народилися незадовго до дня пам’яті. Вважають, що святі є покровителями своїх тезок, наглядають з небес за ними протягом їхнього життя і оберігають від проблем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому суворо заборонено мити посуд у гостях за народними прикметами, — не всі знають, але це може призвести до серйозних проблем із грошима.