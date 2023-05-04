Досвідчені кухарі роблять так: як правильно нарізати овочі для салату

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Найпростіша страва для святкового столу та на кожен день – салат. Готувати їх можна з овочів, з морепродуктами, смаженою печінкою, рибою, зеленню, сиром, спеціями та ароматними маслами. З настанням весни вітамінний салат взагалі незамінна страва на кожному столі.

Мало хто знає, але від способу нарізки та подрібнення овочів залежить і смак, і вигляд готового салату. Зелені салати готуються за своїми правилами – там усі овочі мають бути нарізані великими шматочками. Як нарізати, щоб і смачно було і красиво, розкажемо разом із Cookery.

Як правильно нарізати овочі на салат

Свіжі овочі переважно нарізають скибочками. Спершу ріжуть на дві половинки, а потім розрізають. Цей вид нарізки підходить для багатьох овочів – помідорів, огірків, моркви, буряків, редис.

Брусочками нарізають буряк, моркву та кабачки. Для цього овочі ріжуть тонкими платівками, а потім уже брусочками. Товщина брусочків 2 – 3 мм, довжина 3 – 5 см. Не потрібно надавати чіткої геометричної форми – у цьому випадку виходить дуже багато відходів.

Кубиками ріжуть і свіжі та відварені овочі для багатьох видів салатів та для бутербродів. Для гарячих салатів кубики роблять більше за розмірами, для салатів із заправкою з майонезу або сметани вони мають бути меншими. Для салатів, що подаються на бутербродах, овочі ріжуть якомога дрібніше.

Цибулю нарізають по-різному. Якщо він один з основних інгредієнтів, то він повинен бути дрібно нарізаним або натертим на тертці. Якщо овоч маринуватиметься, то він ріжеться кільцями або півкільцями.

У овочеві салати цибулю ріжуть і півкільцями та кубиками. Щоб нарізати цибулю кубиками, її розрізають навпіл, потім ріжуть половинку пластинками та подрібнюють кубиками потрібної величини.

Цвітна капуста – окреме питання. Для салату використовується лише молода цвітна капуста з білою головкою. Жовті суцвіття зіпсують вид салату, а на смак вони будуть жорсткі. Головка цвітної капусти розбирається на суцвіття, відрізається ніжка і невеликі суцвіття додаються до свіжого овочевого салату.

Листові та качанні салати не ріжуться ножем. Навіть якщо вам потрібні невеликі шматочки, листя потрібно рвати руками.

Зелень кропу, петрушки, кінзи та інші пряні трави ріжуть ножем, але тільки листя без стеблинок. Щоб легше було нарізати зелень, пучок розрізають навпіл, знову складають разом і після цього подрібнюють.

Раніше "Телеграф" давав відповідь на запитання, чи мити або не мити упаковану зелень. Виявляється, тут не все так просто.