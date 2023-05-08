Як очистити фрукти від воску: лайфхаки, про які мало хто знає

З такими нюансами ви можете не перейматися своїм здоров’ям

Красиві фрукти, що відливають глянцем, частіше привертають увагу покупців. Таке воскування необхідне зберігання продуктів під час транспортування і найчастіше при цьому використовуються як дорогі натуральні воски, а й хімічно створені сполуки.

Позбутися такої "плівки" досить просто. Разом із Ukr.Media розповімо, як правильно це зробити.

Як позбутися воску на фруктах

Віск плавиться за підвищеної температури. Тому потрібно вимити куплені фрукти чи овочі під теплою чи гарячою водою.

Можна замочити фрукти у воді – тоді липкий парафіновий шар відстане від плоду. Час процедури залежить від товщини шару.

Додатково очистити фрукти можна за допомогою щітки, губки чи простої тканини. Важливо, щоб до цього вони не використовувалися для миття посуду після процедури на них можуть залишитися хімічні компоненти;

Можна використовувати натуральні засоби, які відмиють восковий наліт із фруктів або овочів. Найпопулярніший – харчова сода. Вона механічно впливає на шкірку, а також очищає її від бактерій та інших мікроорганізмів.

Однак після проведення процедур яблука, груші або персики можуть залишитися глянсовими. У такому разі єдине, що залишається – зрізати шкірку. Від цього може постраждати зовнішній вигляд, але продукт стане безпечнішим.

До речі, фрукти не можна зберігати у нижніх ящиках холодильника. "Телеграф" раніше розповідав, що туди краще розмістити.