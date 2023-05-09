Що може перетворити шашлик на небезпечну страву: правила, які потрібно знати

У приготуванні шашлику важливі усі нюанси

Чи замислювалися ви колись про те, в якому посуді маринувати шашлик ? Чи це взагалі має якесь значення, чи впливає вибір ємності на якість і смак страви, і якщо так, то яке краще вибрати?

Сьогодні разом із "Як зробити" розкриваємо один із найважливіших секретів найсмачнішого шашлику – як вибрати посуд для маринування м’яса. Правильний підхід до вибору ємності не дасть зіпсувати смак та запах страви, а шашлик не втратить своїх властивостей.

Який посуд вибрати для маринування шашлику

У процесі маринування м’яса питання посуду є важливим. Критерії правильного вибору ємності – безпека, зручність, ємність.

Посуд, в якому планується замаринувати шашлик, повинен бути виготовлений із глини, скла, кераміки або емалі. Для зручності процесу приготування краще використовувати глибоку та об’ємну ємність.

Не використовуйте для приготування шашлику дерев’яну тару. Справа в тому, що дерево виділяє дубильні речовини, що змінюють смак страви.

Забудьте і про алюмінієві каструлі. Алюміній може окислити продукти, що загрожує зіпсованим смаком або отруєнням. Це ж стосується і заліза, і чавунного посуду.

Не рекомендується маринувати шашлик у пластиковій тарі. М’ясо може вбирати в себе шкідливі речовини, що виділяються пластиком.

Місткість має бути закритою. Можна використовувати велику каструлю з кришкою – це запобігатиме потраплянню всередину різних бактерій та світла. У закритому посуді шашлик промаринується набагато краще.

Один із найпопулярніших варіантів для маринування м’яса – скляний посуд. Це зручно та безпечно. Річ у тому, що через скло добре видно, які шматочки не промаринувалися і будь-якої миті можна перемішати шашлик.

Зверніть увагу, щоб каструля була зручною, адже перед підготовкою до маринування всі інгредієнти необхідно ретельно перемішувати. Саме для цього потрібен глибокий посуд, особливо якщо багато шашлику.

Поганий маринад також може зіпсувати смак шашлику. Звісно ж, від нього краще відмовитись.