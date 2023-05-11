У кого День ангела 12 травня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 12 травня, у 2023 році відзначаються роковини членства України в ЮНЕСКО, Міжнародний день медичної сестри, День синдрому хронічної втоми, День екологічної освіти, День пам’яті дев’ятьох мучеників Кізицьких. У цей день святкують свої Дні ангела носії чотирьох імен.

Чоловічі іменини 12 травня

Арсеній, — це ім’я має давньогрецьке походження і означає "мужній", "зрілий". 12 травня шанується церквою архієпископ Суздальський Арсеній.

Артем, — це скорочення від імені Артемій, яке походить від імені грецької богині Артеміди і означає "здоровий", "неушкоджений". 12 травня вшановується мученик Артема Кізицький.

Богдан, — це класичне слов’янське ім’я, складене зі слів "Богом даний". Цікаво, що покровителями Богданів вважаються святі Феодоти, і 12 травня вшановується мученик Феодот Кізицький.

Василь, — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається буквально як "цар" або "царський". 12 травня церква вшановує митрополита Василя Острозького.

Жіночі іменини 12 травня не відзначаються.

Як відомо, у певні дні церква вшановує пам’ять різних святих та мучеників, — у ті ж дні святкують свої іменини люди, які носять зі святими одне ім’я та народилися незадовго до дня їхньої пам’яті. Вважають, що святі виступають покровителями своїх тезок і захищають їх від неприємностей протягом життя.

Як повідомляв "Телеграф", зовсім скоро в Україні святкуватимуть День матері, — раніше ми розповідали, що потрібно зробити цього дня.