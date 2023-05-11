У кого День ангела 12 мая: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 12 мая, в 2023 году отмечается годовщина членства Украины в ЮНЕСКО, Международный день медицинской сестры, День синдрома хронической усталости, День экологического образования, День памяти девяти мучеников Кизических. Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители четырех имен.

Мужские именины 12 мая

Арсений, — это имя имеет древнегреческое происхождение и значит "мужественный", "зрелый". 12 мая почитается церковью архиепископ Суздальский Арсений.

Артем, — это сокращение от имени Артемий, которое произошло от имени греческой богини Артемиды и значит "здоровый", "невредимый". 12 мая почитается мученик Артема Кизический.

Богдан, — это классическое славянское имя, составленное из слов "Богом данный". Интересно, что покровителями Богданов считаются святые Феодоты, и 12 мая почитается цекровью мученик Феодот Кизический.

Василий, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится буквально как "царь" или "царственный". 12 мая церковь чтит митрополита Василия Острожского.

Женские именины 12 мая не отмечаются.

Как известно, в определенные дни церковь чтит память разных святых и мучеников, — в те же дни празднуют свои именины люди, которые носят со святыми одно имя и родились незадолго до дня их памяти. Принято считать, что святые выступают покровителями своих тезок и защищают их от неприятностей в течение жизни.

Как сообщал "Телеграф", совсем скоро в Украине будут праздновать День матери, — ранее мы рассказывали, что нужно сделать в этот день.