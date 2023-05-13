Навіщо обсмажувати макарони в суп: дивовижна хитрість, про яку навіть не здогадуються

Зробіть так – і ви не пошкодуєте!

Макарони часто використовують для приготування безлічі страв, у тому числі для супів. Однак бувають ситуації, коли під час приготування першої страви цей інгредієнт розварюється і стає схожим на неапетитну масу.

Щоб отримати смачний суп з макаронами, можна скористатися нехитрими прийомами. Саме з їх допомогою можна приготувати найсмачнішу першу страву. Як це зробити, розповімо з "Главредом".

Що робити, щоб макарони не розвалювались у супі

Можна кидати їх у блюдо мало не в останню чергу і намагатися вимкнути блюдо до того, як цей продукт перевариться. Але такий метод не надто надійний — встежити, щоб макарони не залишилися твердими і не розварилися, досить складно.

Однак є інший спосіб зробити так, щоб макарони не розварювалися в супі. Перед варінням їх потрібно обсмажувати на сковорідці.

Ця порада стосується макаронів усіх сортів пшениці. Річ у тому, що під час варіння макарони виділяють крохмаль, який у воді стає клейким. Попереднє обсмажування розв'яже цю проблему і не дозволить супу перетворитися на густу неапетитну масу.

Як правильно обсмажувати макарони для супу

Робити це потрібно на сухій сковороді. Макарони для смаження потрібно викладати на сковороду одним шаром і постійно помішувати їх, щоб не пригоріли.

Достатньо просмажити макарони лише кілька хвилин. Їх можна знімати з вогню, як тільки вони стануть золотистого кольору.

Не чекайте, поки вони охолонуть, і одразу кидайте в суп. Однак потрібно розрахувати час так, щоб вони потрапили в першу страву за 5 хвилин до повного приготування.

До речі, ви не намагалися зварити макарони в молоці? Якщо ні — обов’язково скуштуйте, і ви отримаєте ресторанну страву.