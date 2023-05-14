У кого День ангела 15 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 15 травня, у 2023 році відзначається Міжнародний день сімей, Міжнародний день клімату, Міжнародний день свідомих відмовників від військової служби, День солом’яного брилю, День лакоманьяка, народне свято Борис та Гліб Сівачі. Крім того, цього дня святкують свої Дні ангела носії одразу семи імен.

Жіночі іменини 15 травня

Зоя, — це ім’я означає "життя" у перекладі з давньогрецької. 15 травня вшановується свята мучениця Зоя Атталійська.

Чоловічі іменини 15 травня

Афанасій (Опанас), — у перекладі з давньогрецької означає "безсмертний".

Борис — древньотюркське ім’я, яке утворене від "барис", що в перекладі з булгарської означає "барс". 15 травня вшановується рівноапостольний цар Борис (у хрещенні Михайло) Болгарський, а також перенесення мощів князів Бориса та Гліба (у хрещенні Романа та Давида), молодших синів Володимира Святославича.

Гліб, — за основною версією це давньоскандинавське ім’я, яке перекладається як "спадкоємець бога".

Давид, — давнє єврейське ім’я, яке означає "улюбленець", "коханий".

Михайло, — давньоєврейське ім’я, що перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить із давньогрецької і означає "сильний", "міцний".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які важливі церковні свята у травні 2023 року ще чекають на українців.