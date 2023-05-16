Відмити вікна до блиску допоможе копійчаний засіб: дієва порада для господарів

Після цього миючого вікна сяятимуть і блищатимуть

Навесні та влітку вікна вимагають догляду частіше, ніж узимку. На них накопичується шар бруду та пилу, який потрібно регулярно видаляти, щоб не псувати вид із вікна. Однак багато господинь стикаються з проблемою розлучень як на дзеркалах, так і на вікнах.

На порталі Meta розповіли про те, як відмити бруд із вікон і при цьому не залишити розводів. У цьому вам допоможе дешевий, але ефективний засіб.

Цей засіб коштує набагато дешевше, ніж агресивні хімічні розчини і є на кухні кожної господині. Йдеться про оцет, його кислоти допомагають швидко позбутися від бруду та жиру, а також запобігають утворенню розводів на поверхні. На додаток до цього оцет дезінфікує поверхню і прибирає неприємний запах, який може з’являтися на вікнах через плісняву або вологість.

Щоб вимити вікна оцтом без розводів, потрібно змішати його з водою у пропорції 1:9 у глибокій ємності. Також для зручності можна використовувати розпилювач. Нанесіть розчин на вікна і добре розподіліть ганчіркою з мікрофібри або губкою. Якщо є засохлі ділянки бруду, то видалити їх можна гумовим скребком або звичайною вологою ганчіркою, добре потерши. Зайву вологу з вікон видаліть за допомогою газети або сухої ганчірки.

При сильних забрудненнях процедуру можна повторити. А щоб продовжити ефект чистоти, то займайтеся прибиранням у прохолодну погоду — так вікна повільніше висихатимуть, і не утворюватимуться розводи.

Також важливо правильно підібрати ганчірку. Краще використовувати ту, що не залишає ворсинок, підійдуть целюлозні серветки або мікрофібри. А якщо забруднення на вікнах сильно застарілі, використовуйте більш концентрований розчин з однієї частини оцту і двох частин води.

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