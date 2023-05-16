Отмыть окна до блеска поможет копеечное средство: действенный совет для хозяей

После этого моющего окна будут сиять и блестеть

Весной и летом окна требуют ухода чаще, чем зимой. На них скапливается слой грязи и пыли, который нужно регулярно удалять, чтобы не портить вид из окна. Однако многие хозяйки сталкиваются с проблемой разводов как на зеркалах, так и на окнах.

На портале Meta рассказали о том, как отмыть грязь с оконь и при этом не оставить разводов. В этом вам поможет дешевое, но эффективное средство.

Это средство стоит намного дешевле, чем агрессивные химические растворы, и есть на кухне каждой хозяйки. Речь идет об уксусе, его кислоты помогают быстро избавиться от грязи и жира, а также предотвращают образование разводов на поверхности. В добавок к этому уксус дезинфицирет поверхность и убирает неприятный запах, который может появляться на окнах из-за плесени или влажности.

Чтобы вымыть окна уксусом без разводов, нужно смешать его с водой в пропорции 1:9 в глубокой емкости. Также, для удобства, можно использовать распылитель. Нанесите раствор на окна и хорошо распределите тряпкой из микрофибры или обычной губкой. Если есть засохшие участки грязи, то удалить их можно резиновым скребком или обычной влажной тряпкой, хорошенько потерев. Лишнюю влагу с окон удалите при помощи газеты или сухой тряпки.

При сильных загрязнениях процедуру можно повторить. А чтобы продлить эффект чистоты, то занимайтесь уборкой в прохладную погоду — так окна будут медленнее высыхать, и не будут образовываться разводы.

Также важно правильно подобрать тряпку. Лучше использовать ту, которая не оставляет ворсинок, подойдут целлюлозные салфетки или микрофибры. А если загрязнения на окнах сильно устаревшие, то используйте более концентрированный раствор из одной части уксуса и двух частей воды.

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