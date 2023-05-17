Без ножа та з чистими руками: як швидко почистити молоду картоплю

Почистити картоплю швидко і навіть без ножа реально

У сезон молодої картоплі хочеться побалувати сім'ю улюбленими стравами. Однак чищення дрібної картоплі — заняття кропітке і може забирати багато часу.

Почистити молоду картоплю можна навіть без ножа і залишитися з чистими руками. Як це зробити, розповімо разом із "Главредом".

Як швидко без ножа почистити молоду картоплю

Попередньо замочити у воді. Для цього потрібно молоду картоплю покласти в каструлю, накрити кришкою та дати постояти деякий час. Потім потрібно добре потрясти посудину і злити воду. За потреби можна повторити процедуру.

Є й схожий метод чищення молодої картоплі. Його можна покласти в пакет, зав’язати його і добре потрясти.

Добре допоможе очистити картоплю від шкірки вплив високих температур. Для цього необхідно залити бульби окропом і за кілька секунд помістити картоплю в крижану воду. Жодна шкірка не витримає такого тиску.

Тоненьку картопляну шкірку можна легко видалити кухонною губкою або мочалкою. Потрібно лише потерти овоч жорсткою стороною. Картоплю, яка вже почала старіти та "нарощувати броню", можна почистити металевою губкою або щіткою.

Допоможе швидко очистити картоплю від лушпиння й звичайна кухонна сіль. Потрібно промити та ретельно просушити овоч і скласти його в місткість з кришкою — каструлю або пластикове відро, після чого засипати в посудину кілька ложок солі великого помелу, закрити кришкою і потрясти. Після процедури картоплю необхідно промити та одразу варити.

Молоду картоплю можна смачно приготувати у соєвому соусі. Це найкращий рецепт, який вам сподобається.