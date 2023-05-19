Ніякого замочування: один інгредієнт "допоможе" зварити горох швидко

Візьміть на замітку для приготування горохових страв

Горох – корисна та дуже смачна бобова культура. У нашій кухні його часто використовують як інгредієнт для приготування різноманітних страв. Але часто кулінарів зупиняє довгий час приготування гороху, а також попереднє замочування.

Але якщо є проблема, можна знайти й ефективні шляхи її вирішення. Як швидко зварити горох без попереднього замочування, розглянемо разом із Gurman.

Як швидко зварити горох без попереднього замочування

Цей варіант приготування не займає багато часу та виключає замочування бобів. Для такого способу вам знадобиться лише кілька інгредієнтів – це дві маленькі ложки олії, склянка гороху, вода та приправи на свій смак.

Для початку необхідно промити необхідну кількість гороху доти, доки вода перестане бути каламутною. Заливаємо боби холодною рідиною — її має бути вдвічі більше гороху. Далі слід поставити каструлю на плиту, увімкнувши слабкий рівень нагріву.

Необхідно дочекатися, поки закипить вода, додати вершкове масло та приправи на ваш смак. Доведіть горох до повної готовності.

Горох готуватиметься зовсім небагато часу. До того ж він вийде м’яким, смачним та насиченим завдяки вершковому маслу.

Раніше ми розповідали про ще один спосіб швидко зварити горох. Вибирайте, що вам зручніше і готуйте.