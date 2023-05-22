Ідеальний гуляш готується саме так: секрети професіоналів

Кілька хитрощів — і гуляш буде ще смачнішим

Багато людей з ностальгією згадують гуляш, який готували у дитинстві – ця страва завжди відрізнялася неймовірним смаком. Але не завжди навіть у досвідчених господарок виходить саме такий гуляш.

Вся справа у професійних кулінарних хитрощах. Якщо засвоїти ці правила, про які розповідає Рixelinform, то гуляш завжди виходитиме апетитним і з чудовою консистенцією.

Хитрощі під час приготування гуляшу

Попередня обробка м’яса. Якщо ви використовуєте тверде м’ясо, його слід порізати дрібніше і гасити 15 хвилин. Це сприятиме розм’якшенню навіть найжорсткіших м’ясних шматочків.

Правильне нарізування овочів. Овочі для приготування гуляшу не слід нарізати надто дрібно. Морквяні та цибулинні шматочки повинні бути середніми за розміром. У цьому випадку готова страва вийде м’якшою і соковитішою, а аромат страви виявиться яскравішим.

Попередня обробка борошна. Борошно додається в підливу для надання їй густини. Найчастіше вона не піддається жодній попередній обробці. Але зазвичай бабусі перед тим, як відправити борошно в соус, обсмажують її на розпеченій сковороді до золотистості.

Поки борошно смажиться, її слід постійно помішувати, інакше воно стане не золотистим, а чорним. Якщо в підливі виявиться смажена мука, то соус вийде набагато смачніше.

Найкраще до такого гуляшу підійде картопляне пюре. Про маленькі нюанси приготування цієї страви "Телеграф" уже розповідав.