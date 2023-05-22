У кого День ангела 23 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 23 травня, у 2023 році відзначається День морської піхоти України, День Героїв України, Міжнародний день спортивної боротьби, Всесвітній день черепахи, Міжнародний день по викоріненню акушерських свищів. Окрім того, носії п’яти імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 23 травня

Василь, — давньогрецьке ім’я, яке означає "цар", "царський". 23 травня вшановується перенесення мощів мученика Василя Мангазейського.

Кирило, — давньогрецьке ім’я, яке означає "пан", "володар", "господар". 23 травня вшановується мученик Кіпріан Бастійський, Месопольський.

Лаврентій, — латинське ім’я, яке за різними версіями означає "латинський", "римський", "житель Лаврента". 23 травня вшановується преподобний Лаврентій Єгипетський.

Симон, — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 23 травня церквою вшановується єпископ Симон Печерський, Володимирський і Суздальський, Симон Юр'євецький, Симон Радонезький, Симон Зілот.

Жіночі іменини 23 травня

Таїсія, — красиве грецьке ім’я, яке буквально означає "та, що присвячена єгипетській богині родючості Ісіді". 23 травня вшановується Таїсія Єгипетська.

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