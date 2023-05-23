Простіше не буває: знайдено спосіб почистити молоду картоплю за лічені хвилини

Простий трюк з мішечком та сіллю

Молода картопля — сезонний продукт. Вона володіє особливим смаком та ароматом. Для багатьох рецептів, таких як картопля в вині, бульбу навіть не треба чистити — адже шкірка зовсім тоненька, аж прозора. Але якщо чистити все ж треба, ця сама непомітна шкірка перетворюється на проблему. Особливо, якщо не хочеться зрізати ножем разом із шкіркою шар картоплі.

Знає, що із цим робити, одеська блогерка Надія Фоменко. На своїй інстаграм-сторінці дівчина поділилася легким та швидким способом очищення молодої картоплі.

Простий трюк з сіллю

Для цього способу знадобиться сітка або будь-який мішечок з тканини. Підійде і будь-яка чиста шмата. Молоду картоплю кладемо у торбинку або зав’язуємо у тканину. Туди ж висипаємо велику жменю солі і наливаємо близько 100 мл води.

Мішечок щільно зав’язується та протирається руками упродовж трьох-чотирьох хвилин. Коли картопля чиста, її слід промити водою — щоб видалити шкірку та залишки солі.

Цей метод чистки картоплі є простим та швидким, на відміну від класичного чищення ножем. Втім, у цього методу є обмеження — якщо шкірка трішки грубша, сіль може її не "взяти". Також він може не підійти для певних кулінарних рецептів, де картоплю потрібно очищати більш ретельно, наприклад, для ніжного гратену.