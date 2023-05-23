У кого День ангела 24 травня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 24 травня, відзначають День слов’янської писемності та культури, Європейський день парків, День тіари, свято горілки, Всесвітній день шизофренії. Також у цей день носії шести імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 24 травня

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає". 24 травня вшановується архієпископ Харківський Олександр Петровський, святитель.

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог примножив". 24 травня вшановується митрополит Йосип Астраханський.

Кирило, — давньогрецьке ім’я, яке означає "пан", "володар", "господар".

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий". 24 травня вшановується святий рівноапостольний Кирило (Костянтин) Філософ, Моравський, — він є покровителем і Кирилів, і Костянтинів.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 24 травня церквою вшановується священномученик Михайло Білороссов.

Ростислав, — слов’янське ім’я, яке буквально так і означає "зростаюча слава". 24 травня вшановується рівноапостольний Ростислав Великоморавський.

Жіночі іменини 24 травня не відзначаються.

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