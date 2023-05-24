Простий трюк допоможе зварити густе варення

Помилки, через які варення рідне

Літо – сезон консервації та заготовок. Ми нагадували, як правильно стерилізувати банки. Зовсім скоро ягоди на прилавках будуть продаватись масово. Слід підготуватись і врахувати помилки, через які в минулі роки не вдавалось варення.

Джеми та варення у процесі приготування не завжди набувають потрібної густої консистенції. FoodOboz розповідає про декілька моментів, на які слід звернути увагу, щоб правильно зварити густе варення.

Правильний вибір посуду

Найкраще підходить широка каструля з об'ємом не менше 5 літрів, або таз такої ж місткості. Важливо, щоб посудина була виготовлена з латуні чи міді — такі матеріали мають високу теплопровідність і варення не буде пригорати. Підійде і звичайна каструля з неіржавіючої сталі, якщо в неї товсті стінки.

Фрукти і ягоди

Щоб варення було насиченим та густим, для приготування слід брати цілі свіжі ягоди – заготовка матиме прозорий тягучий сироп, а шматочки ягід чи фруктів будуть плавати в ньому і збережуть свою форму. Що ж до м’яких і злегка пошкоджених плодів, то вони підійдуть для повидла та рідкого варення.

Правильна пропорція ягід та цукру

Ідеальне співвідношення є, і воно не мінялось роками. Для густого варення це: одна порція плодів на одну порцію цукру.

Технологія приготування варення

Перебрані ягоди слід рівномірно засипати цукром та залишити на деякий час. Лише коли вони пустять сік, можна переходити до варіння. Перемішуємо ягоди так, щоб не розчавити їх, та ставимо посуд на слабкий вогонь.

Піну, що буде з’являтися, потрібно обов'язково знімати. Також слідкуйте, щоб цукор повністю розчинився. Як тільки варення закипить, його потрібно варити 5 хвилин, а потім — прибрати з вогню та охолодити до кімнатної температури.

Ці процеси слід повторити декілька разів, поки варення не буде готовим. Також ми розповідали про рецепт смачного пирога із заморожених ягід.