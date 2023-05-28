У кого День ангела 29 травня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 29 травня, у 2023 році відзначається День топографічної служби ЗСУ, Всесвітній день здорового травлення, Міжнародний день миротворців ООН, День альпіністів. Окрім того, носії дев’яти імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 29 травня

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".

Аркадій, — ім’я давньогрецького походження, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор — довгий час це було просторічною формою імені Георгій, проте на сьогодні це вже самостійне ім’я, при цьому дуже популярне.

Лаврентій, — латинське ім’я, яке за різними версіями означає "латинський", "римський", "житель Лаврента".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Жіночі іменини 29 травня не відзначаються.

Варто зауважити, що греко-католицька та православна церква України перейшли на новоюліанський календар, — "Телеграф" публікував зручний календар, на коли перенесли всі важливі церковні свята.