П’ять основних лайфхаків, які допоможуть приготувати смачну смажену молоду картоплю.

Побалуйте своїх близьких смачною молодою картоплею

Багато хто з нетерпінням чекає на сезонні овочі. І не дарма, адже після довгої зими так хочеться чогось свіжого, незвичайного, вітамінного, навіть якщо йдеться про картоплю.

Однак не всі господині ризикують готувати цю смачну страву на сковороді, оскільки часто можна отримати безформну грудку. Справа в тому, що в молодій картоплі мало крохмалю, тому засмажити його набагато важче. Разом із Рrostoway поділимося, як правильно його посмажити.

Лайфхаки, які допоможуть посмажити молоду картоплю правильно

Картоплю при жарінні потрібно правильно солити. Слід це робити або наприкінці, або безпосередньо перед подачею. Якщо ж ви посолите на початку або всередині приготування, вона просто розвалиться.

Не чистте коренеплід. Молода картопля набуває принципово нового смаку в тому випадку, якщо ви залишите шкірку на місці. Перед приготуванням краще просто ретельно помити та просушити картоплю за допомогою паперових рушників.

Для поліпшення смакових якостей страви замість олії слід смажити на вершковому маслі. Це подарує зовсім інший, більш вишуканий смак.

Для покращення смакових якостей можна картопля спочатку відварити, охолодити та просушити паперовим рушником. Тільки після цього можна приступати безпосередньо до смаження.

Щоб картопля була смачною і просмажилася рівномірно, слід використовувати якісну сковороду з товстими стінками. А щоб картопля краще зберегла форму, її не варто часто перемішувати.

Якщо ж ви хочете поласувати картоплею фрі, потрібно її правильно нарізати. Раніше "Телеграф" розповідав, як це зробити швидко.