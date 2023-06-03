Замочування чи довге варіння: як краще готувати гречку

Розбираємось у тонкому питанні разом

Крупи — обов’язкова складова раціону. Готувати з них можна перші страви, каші і навіть додавати салати.

Гречка серед усіх круп є однією з найкорисніших та ситних. У приготуванні гречки немає особливих премудростей, але є думка, що її треба замочувати перед варінням. Разом із "Главредом" розберемося, потрібно замочувати гречку перед варінням і як взагалі краще готувати цю крупу.

Користь замоченої гречки у воді

Замочування гречки у воді може мати кілька корисних властивостей. По-перше, це допомагає видалити деякі небажані речовини, такі як фітинова кислота, яка може ускладнювати засвоєння поживних речовин організмом. Крім того, замочування сприяє активації ферментів, що може підвищити доступність поживних речовин для організму.

Навіщо замочувати гречану крупу перед варінням

Така дія може мати кілька корисних властивостей. По-перше, це допомагає видалити деякі небажані речовини, наприклад, фітинову кислоту, яка може ускладнювати засвоєння поживних речовин організмом. Крім того, замочування сприяє активації ферментів, що може підвищити доступність поживних речовин для організму.

Гречка або замочування: плюси та мінуси

Якщо ви вирішите замочити гречку перед варінням, рекомендується залишити її у воді на кілька годин або навіть на ніч. Це дозволить зернам набухнути та пом’якшитися, що скоротить час приготування.

Якщо ви віддаєте перевагу швидшому приготуванню, можете відразу перейти до варіння. У замочування свої переваги: м’якше і швидке приготування, поліпшення доступності поживних речовин. Тому рішення приймайте самі, з власних пріоритетів.

Раніше ми порушували питання, чи потрібно мити гречку перед приготуванням. Впевнені, відповідь на це запитання вас також зацікавить.