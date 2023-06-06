Туя в саду: як обрати, посадити і захистити найпопулярнішу хвойну рослину

Туя — це довговічна рослина, стійка до шкідників і хвороб, але для того, аби вона тішила око довго — потрібно дотримуватися правил догляду

Туя — це чудова прикраса будь-якого саду, яка виглядає ефектно як у поодиноких посадках, так і у складі живоплотів, алей, бордюрів або композицій з іншими рослинами. Вона може чудово доповнити ваш прекрасний квітник, або замінити його, якщо на квіти не маєте часу. Вона має густу і розкішну крону, яка може бути кулястою, конусоподібною, колоновидною або пірамідальною. Хвоя туї може бути різного кольору: від світло-зеленого до темно-зеленого, а також сріблястого, золотистого або бронзового.

Як вибрати місце для посадки туї

Туя — рослина невибаглива, яка може рости на будь-яких грунтах і в різному кліматі. Однак для того, щоб туя добре росла і радувала своїм виглядом, потрібно дотримуватися деяких правил при виборі місця для посадки.

Освітлення. Туя любить яскраве світло зранку і притінення після полудня. Якщо туя постійно знаходиться на сонці, її хвоя може вигорати і жовтіти. Якщо ж туя росте в густому тіні, її крона стає розрідженою і непривабливою. Оптимальне місце для посадки туї — це схил або пагорб, де є достатньо світла і повітря.

Ґрунт. Туя може рости на будь-якому ґрунті, але найкраще їй підходять живильні, супіщані або суглинисті ґрунти з нейтральною або слабокислою реакцією. Небажано садити тую на заболочених або кислих ґрунтах, оскільки це може призвести до гнильцевих захворювань кореневої системи.

Волога. Туя потребує помірного поливання, особливо в перший рік після посадки. Надмірна волога може спричинити гниль коренів і стебла, а недостатня — пригальмувати ріст і розвиток рослини. Для поливання туї краще використовувати метод дощування, який зволожує не тільки ґрунт, але і хвою, що сприяє її очищенню від пилу і шкідників.

Як доглядати за туєю

Туя — рослина довговічна, яка може рости і красуватися в саду до 150 років. Однак для того, щоб туя була здоровою і гарною, потрібно дотримуватися деяких правил догляду за нею.

Підживлення. Туя потребує регулярного підживлення, особливо в період активного росту і формування крони. Навесні тую слід підживлювати повним мінеральним добривом, яке містить азот, фосфор, калій і мікроелементи. Це сприятиме росту пагонів, зміцненню кореневої системи і покращенню колірної гами хвої. Якщо ви вносили добриво при посадці, то перше підживлення можна провести тільки через два роки.

Обрізування. Туя не потребує обов’язкового формувального обрізування, оскільки вона сама має гармонійну і симетричну форму крони. Однак, якщо ви хочете надати туї особливого вигляду або обмежити її розміри, то можете проводити обрізку в кінці липня — початку серпня. При цьому слід знати, що тую не можна обрізати, якщо це старе дерево, оскільки вона не витворює нових пагонів з нього. Також слід проводити санітарне обрізання туї, прибираючи пошкоджені, хворі або сухі гілки. Це краще робити навесні, перед початком сокоруху.

Захист від шкідників і хвороб. Туя досить стійка до шкідників і хвороб, але іноді їй можуть завдати шкоди такі комахи, як несправжньощитовки і попелиця. Щоб позбутися від них, потрібно обприскувати тую інсектицидами, наприклад, "Актелліком" або "Актарою". З хвороб тую можуть заражати буре шютте, цитоспороз і фузаріоз. Для профілактики і лікування цих захворювань слід обприскувати тую фунгіцидами, наприклад, бордоською речовиною або скором.

Як розмножити тую

Тую можна розмножити двома способами: насінням або живцями. Розмноження насінням використовується для видових рослин, а розмноження живцями — для сортових.

Розмноження туї насінням

Розмноження туї насінням — це довгий і трудомісткий процес, який вимагає дотримання певних умов. Насіння туї дозріває в шишечках, які збирають у вересні-жовтні. Потім їх слід просушити і видалити з них насіння. Насіння туї має низьку схожість, тому перед посівом його слід стратифікувати, тобто витримати при низькій температурі і високій вологості. Для цього насіння змішують з вологим піском або вермікулітом і поміщають у поліетиленовий пакет, який проколюють кількома отворами для вентиляції. Пакет з насінням тримають у холодильнику при температурі 3-5 °C протягом 2-3 місяців.

Посадка насіння проводиться у березні-квітні в спеціальних контейнерах з легким і родючим ґрунтом. Насіння розкладають на поверхню ґрунту і слабо притискають, не загортаючи. Контейнери прикривають склом або плівкою і ставлять у тепле і світле місце. Поливають насіння регулярно, але обережно, щоб не змили ґрунт. Приблизно через місяць з’являються перші сходи, яким потребується провітрювання і захист від прямих сонячних променів. Коли сходи матимуть 2-3 пари справжніх листків, їх можна пікірувати в окремих горщиках або касетах. Вирощені рослини можна висаджувати в ґрунт через 2-3 роки.

Розмноження туї живцями

Розмноження туї живцями — це найпопулярніший і найшвидший спосіб отримання нових рослин, який збереже всі ознаки материнської рослини. Живці зрізають з молодих і здорових пагонів туї в червні-липні, коли вони ще не дерев’яніли. Живці повинні бути довжиною 10-15 см і мати 3-4 міжвузлі. Нижні листки живців видаляють, а верхні скорочують на половину. Для кращого приживання живців можна обробити їх стимуляторами росту, наприклад, гетероауксином або кореневином.

Посадка живців проводиться в спеціальних контейнерах з легким і родючим ґрунтом, який складається з торфу, піску і перегною в співвідношенні 2:1:1. Живці заглиблюють у ґрунт на 2-3 см і щільно притискають. Контейнери прикривають склом або плівкою і ставлять у тепле і світле місце, але не на пряме сонце. Поливають живці регулярно, але помірно, щоб не перезволожити ґрунт. Провітрюють живці щодня, знімаючи на короткий час покриття. Приблизно через місяць-півтора живці приживаються і починають рости. Коли живці матимуть достатньо сильну кореневу систему, їх можна пересадити в окремих горщиках або касетах. Вирощені рослини можна висаджувати в ґрунт через рік.

Нагадаємо, що згідно з народними прикметами садити тую біля будинку не варто. Заборони говорять про те, що туї — це енергетичні вампіри, які витягують з людей енергію, як і інші хвойні рослини. Але водночас вони відлякують від садиби недоброзичливців. Також "Телеграф" підібрав 15 дерев, які найкраще посадити біля дому, щоб влітку був чудовий затінок. Вони мають густе листя й зроблять ваше подвір'я прохолодним.