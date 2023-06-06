Туя в саду: як обрати, посадити і захистити найпопулярнішу хвойну рослину
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Туя — це довговічна рослина, стійка до шкідників і хвороб, але для того, аби вона тішила око довго — потрібно дотримуватися правил догляду
Туя — це чудова прикраса будь-якого саду, яка виглядає ефектно як у поодиноких посадках, так і у складі живоплотів, алей, бордюрів або композицій з іншими рослинами. Вона може чудово доповнити ваш прекрасний квітник, або замінити його, якщо на квіти не маєте часу. Вона має густу і розкішну крону, яка може бути кулястою, конусоподібною, колоновидною або пірамідальною. Хвоя туї може бути різного кольору: від світло-зеленого до темно-зеленого, а також сріблястого, золотистого або бронзового.
Як вибрати місце для посадки туї
Туя — рослина невибаглива, яка може рости на будь-яких грунтах і в різному кліматі. Однак для того, щоб туя добре росла і радувала своїм виглядом, потрібно дотримуватися деяких правил при виборі місця для посадки.
- Освітлення. Туя любить яскраве світло зранку і притінення після полудня. Якщо туя постійно знаходиться на сонці, її хвоя може вигорати і жовтіти. Якщо ж туя росте в густому тіні, її крона стає розрідженою і непривабливою. Оптимальне місце для посадки туї — це схил або пагорб, де є достатньо світла і повітря.
- Ґрунт. Туя може рости на будь-якому ґрунті, але найкраще їй підходять живильні, супіщані або суглинисті ґрунти з нейтральною або слабокислою реакцією. Небажано садити тую на заболочених або кислих ґрунтах, оскільки це може призвести до гнильцевих захворювань кореневої системи.
- Волога. Туя потребує помірного поливання, особливо в перший рік після посадки. Надмірна волога може спричинити гниль коренів і стебла, а недостатня — пригальмувати ріст і розвиток рослини. Для поливання туї краще використовувати метод дощування, який зволожує не тільки ґрунт, але і хвою, що сприяє її очищенню від пилу і шкідників.
Як доглядати за туєю
Туя — рослина довговічна, яка може рости і красуватися в саду до 150 років. Однак для того, щоб туя була здоровою і гарною, потрібно дотримуватися деяких правил догляду за нею.
- Підживлення. Туя потребує регулярного підживлення, особливо в період активного росту і формування крони. Навесні тую слід підживлювати повним мінеральним добривом, яке містить азот, фосфор, калій і мікроелементи. Це сприятиме росту пагонів, зміцненню кореневої системи і покращенню колірної гами хвої. Якщо ви вносили добриво при посадці, то перше підживлення можна провести тільки через два роки.
- Обрізування. Туя не потребує обов’язкового формувального обрізування, оскільки вона сама має гармонійну і симетричну форму крони. Однак, якщо ви хочете надати туї особливого вигляду або обмежити її розміри, то можете проводити обрізку в кінці липня — початку серпня. При цьому слід знати, що тую не можна обрізати, якщо це старе дерево, оскільки вона не витворює нових пагонів з нього. Також слід проводити санітарне обрізання туї, прибираючи пошкоджені, хворі або сухі гілки. Це краще робити навесні, перед початком сокоруху.
- Захист від шкідників і хвороб. Туя досить стійка до шкідників і хвороб, але іноді їй можуть завдати шкоди такі комахи, як несправжньощитовки і попелиця. Щоб позбутися від них, потрібно обприскувати тую інсектицидами, наприклад, "Актелліком" або "Актарою". З хвороб тую можуть заражати буре шютте, цитоспороз і фузаріоз. Для профілактики і лікування цих захворювань слід обприскувати тую фунгіцидами, наприклад, бордоською речовиною або скором.
Як розмножити тую
Тую можна розмножити двома способами: насінням або живцями. Розмноження насінням використовується для видових рослин, а розмноження живцями — для сортових.
Розмноження туї насінням
Розмноження туї насінням — це довгий і трудомісткий процес, який вимагає дотримання певних умов. Насіння туї дозріває в шишечках, які збирають у вересні-жовтні. Потім їх слід просушити і видалити з них насіння. Насіння туї має низьку схожість, тому перед посівом його слід стратифікувати, тобто витримати при низькій температурі і високій вологості. Для цього насіння змішують з вологим піском або вермікулітом і поміщають у поліетиленовий пакет, який проколюють кількома отворами для вентиляції. Пакет з насінням тримають у холодильнику при температурі 3-5 °C протягом 2-3 місяців.
Посадка насіння проводиться у березні-квітні в спеціальних контейнерах з легким і родючим ґрунтом. Насіння розкладають на поверхню ґрунту і слабо притискають, не загортаючи. Контейнери прикривають склом або плівкою і ставлять у тепле і світле місце. Поливають насіння регулярно, але обережно, щоб не змили ґрунт. Приблизно через місяць з’являються перші сходи, яким потребується провітрювання і захист від прямих сонячних променів. Коли сходи матимуть 2-3 пари справжніх листків, їх можна пікірувати в окремих горщиках або касетах. Вирощені рослини можна висаджувати в ґрунт через 2-3 роки.
Розмноження туї живцями
Розмноження туї живцями — це найпопулярніший і найшвидший спосіб отримання нових рослин, який збереже всі ознаки материнської рослини. Живці зрізають з молодих і здорових пагонів туї в червні-липні, коли вони ще не дерев’яніли. Живці повинні бути довжиною 10-15 см і мати 3-4 міжвузлі. Нижні листки живців видаляють, а верхні скорочують на половину. Для кращого приживання живців можна обробити їх стимуляторами росту, наприклад, гетероауксином або кореневином.
Посадка живців проводиться в спеціальних контейнерах з легким і родючим ґрунтом, який складається з торфу, піску і перегною в співвідношенні 2:1:1. Живці заглиблюють у ґрунт на 2-3 см і щільно притискають. Контейнери прикривають склом або плівкою і ставлять у тепле і світле місце, але не на пряме сонце. Поливають живці регулярно, але помірно, щоб не перезволожити ґрунт. Провітрюють живці щодня, знімаючи на короткий час покриття. Приблизно через місяць-півтора живці приживаються і починають рости. Коли живці матимуть достатньо сильну кореневу систему, їх можна пересадити в окремих горщиках або касетах. Вирощені рослини можна висаджувати в ґрунт через рік.
Нагадаємо, що згідно з народними прикметами садити тую біля будинку не варто. Заборони говорять про те, що туї — це енергетичні вампіри, які витягують з людей енергію, як і інші хвойні рослини. Але водночас вони відлякують від садиби недоброзичливців. Також "Телеграф" підібрав 15 дерев, які найкраще посадити біля дому, щоб влітку був чудовий затінок. Вони мають густе листя й зроблять ваше подвір'я прохолодним.