Туя в саду: как выбрать, посадить и защитить самое популярное хвойное растение

Туя – это долговечное растение, устойчивое к вредителям и болезням, но для того, чтобы оно радовало глаз долго – нужно соблюдать правила ухода.

Туя – это прекрасное украшение любого сада, которое выглядит эффектно как в единичных посадках, так и в составе живых изгородей, аллей, бордюров или композиций с другими растениями. Она может прекрасно дополнить ваш прекрасный цветник, или заменить его, если на цветы нет времени. Она имеет густую и роскошную крону, которая может быть шаровидной, конусообразной, колоновидной или пирамидальной. Хвоя туи может быть разного цвета: от светло-зеленого до темно-зеленого, а также серебристого, золотистого или бронзового.

Как выбрать место для посадки туи

Туя – растение неприхотливое, которое может расти на любых почвах и в разном климате. Однако для того чтобы туя хорошо росла и радовала своим видом, нужно придерживаться некоторых правил при выборе места для посадки.

Освещение. Туя любит яркий свет с утра и притенения после полудня. Если туя постоянно находится на солнце, то ее хвоя может выгорать и желтеть. Если же туя растет в густой тени, то ее крона становится разреженной и непривлекательной. Оптимальное место для посадки туи – это склон или холм, где достаточно света и воздуха.

Почва. Туя может расти на любой почве, но лучше ей подходят питательные, супесчаные или суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Нежелательно сажать тую на заболоченных или кислых почвах, поскольку это может привести к гнилостным заболеваниям корневой системы.

Влажная. Туя нуждается в умеренной поливе, особенно в первый год после посадки. Чрезмерная влага может вызвать гниль корней и стебля, а недостаточная — притормозить рост и развитие растения. Для поливки туи лучше использовать метод дождевания, который увлажняет не только почву, но и хвою, что способствует ее очищению от пыли и вредителей.

Как ухаживать за туей

Питание. Туя нуждается в регулярной подкормке, особенно в период активного роста и формирования кроны. Весной ту следует подпитывать полным минеральным удобрением, которое содержит азот, фосфор, калий и микроэлементы. Это будет способствовать росту побегов, укреплению корневой системы и улучшению цветовой гаммы хвои. Если вы вносили удобрение при посадке, то первую подкормку можно провести только через два года.

Обрезка. Туя не нуждается в обязательной формовочной обрезке, поскольку она сама имеет гармоничную и симметричную форму кроны. Однако, если вы хотите придать ту особый вид или ограничить ее размеры, то можете проводить обрезку в конце июля — начале августа. При этом следует знать, что ту нельзя обрезать, если это старое дерево, поскольку она не создает новых побегов из него. Также следует проводить санитарную обрезку туи, убирая поврежденные, больные или сухие ветви. Это лучше делать весной, перед началом сокодвижения.

Защита от вредителей и болезней. Туя достаточно устойчива к вредителям и болезням, но иногда ей могут нанести вред такие насекомые, как ненастоящая щитовка и тля. Чтобы избавиться от них, нужно опрыскивать инсектицидами, например, "Актелликом" или "Актарой". Из болезней могут заражать бурое шюте, цитоспороз и фузариоз. Для профилактики и лечения этих заболеваний следует опрыскивать фунгицидами, например, бордоским веществом или скором.

Как размножить тую

Ту можно размножить двумя способами: семенами или черенками. Размножение семенами используется для видовых растений, а размножение черенками – для сортовых.

Размножение туи семенами

Размножение туи семенами – это долгий и трудоемкий процесс, требующий соблюдения определенных условий. Семена туи созревают в шишечках, собираемых в сентябре-октябре. Затем их следует просушить и удалить из них семена. Семена туи имеют низкую всхожесть, поэтому перед посевом его следует стратифицировать, то есть выдержать при низкой температуре и высокой влажности. Для этого семена смешивают с влажным песком или вермикулитом и помещают в полиэтиленовый пакет, который прокалывают несколькими отверстиями для вентиляции. Пакет с семенами держат в холодильнике при температуре 3-5 С в течение 2-3 месяцев.

Посадка семян производится в марте-апреле в специальных контейнерах с легкой и плодородной почвой. Семена разлагают на поверхность почвы и слабо прижимают, не заворачивая. Контейнеры прикрывают стеклом или плёнкой и ставят в теплое и светлое место. Поливают семена регулярно, но осторожно, чтобы не смыли почву. Приблизительно через месяц появляется первая лестница, которой требуется проветривание и защита от прямых солнечных лучей. Когда лестница будет иметь 2-3 пары настоящих листьев, их можно пикировать в отдельных горшках или кассетах. Выращенные растения можно высаживать в почву через 2-3 года.

Размножение туи черенками

Размножение туи черенками – это самый популярный и быстрый способ получения новых растений, который сохранит все признаки материнского растения. Черенки срезают с молодых и здоровых побегов туи в июне-июле, когда они еще не деревенели. Черенки должны быть длиной 10-15 см и иметь 3-4 междоузлия. Нижние листья черенков удаляют, а верхние сокращают на половину. Для лучшего приживания черенков можно обработать их стимуляторами роста, например гетероауксином или корневином.

Посадка черенков производится в специальных контейнерах с легкой и плодородной почвой, состоящей из торфа, песка и перегноя в соотношении 2:1:1. Черенки углубляют в грунт на 2-3 см и плотно прижимают. Контейнеры прикрывают стеклом или плёнкой и ставят в теплое и светлое место, но не на прямое солнце. Поливают черенки регулярно, но умеренно, чтобы не переувлажнить почву. Проветривают черенки каждый день, снимая на короткое время покрытие. Приблизительно через месяц-полтора черенки приживаются и начинают расти. Когда черенки будут иметь достаточно сильную корневую систему, их можно пересадить в отдельных горшках или кассетах. Выращенные растения можно высаживать в почву через год.

Напомним, что согласно народным приметам сажать ту возле дома не стоит. Запреты говорят о том, что туи – это энергетические вампиры, извлекающие из людей энергию, как и другие хвойные растения. Но в то же время они отпугивают от усадьбы недоброжелателей. Также "Телеграф" подобрал 15 деревьев, которые лучше посадить возле дома, чтобы летом была прекрасная тень. Они имеют густые листья и сделают ваш двор прохладным.