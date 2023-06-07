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Якщо дуже поспішайте готувати: як швидко закип’ятити воду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Воду для приготування їжі можна кип’ятити швидше
Воду для приготування їжі можна кип’ятити швидше. Фото 24tv.ua

Невеликі хитрощі, які зроблять ваше життя простіше

З покоління в покоління люди передавали поради та секрети з приготування їжі, але про те, як швидше закип’ятити воду, рідко хто згадує. А така проста дія може значно спростити нам життя.

Мало хто знає про хитрощі, які можуть прискорити процес нагрівання води. Ось про них разом з Рixelinform і розповімо.

Як швидко закип’ятити воду

Вода закипить набагато швидше, якщо залити в широку ємність. Тоді площа нагріву буде більшою, а товщина води меншою.

Цей метод добре підходить для варіння дрібних шматків овочів, наприклад, таких як спаржа або морква. Так само можна зварити і дрібну картоплю, склавши її в широку каструлю одним шаром.

Щоб закип’ятити воду, використовуйте кришку. Справа в тому, що при нагріванні води гаряче повітря бере участь у нагріванні та випаровується. Тому верхній шар води остигає.

Тому варто накривати посуд кришкою. Це дозволить гарячому повітрі залишатися в замкнутому просторі та допоможе нагрівати вміст місткості набагато швидше.

Навчіться використовувати стільки води, скільки вам дійсно потрібно. Якщо ви готуєте вівсянку чи яйце, 2 літри води кип’ятити не потрібно.

Чим менше рідини ви візьмете, тим швидше вона закипить. Це економить не лише час, а й гроші на оплату водопостачання та газу чи електрики.

Якщо вас не цікавить економія на комунальних послугах, а час має першорядне значення, можна одразу набирати гарячу воду з-під крана. Це значно пришвидшить процес.

Це найкращий спосіб заощадити воду, час та нерви – це чайник. Так вода швидко закипає.

А ось додавання солі для прискорення процесу закипання – це міф. Насправді така дія підвищує температуру кипіння.

Такі способи допоможуть вам швидко зварити макарони. Ваш гарнір буде не тільки смачним, а й швидко приготується.

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