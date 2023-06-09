Як почистити варене яйце за 2 секунди: елементарний спосіб, про який не всі знають

Пара секунд — і яйця почищені

Яйця – дуже цінний та смачний продукт. Їх можна їсти в будь-якому вигляді, а також додавати у випічку, млинці, котлети, салати. Найважливіше — готувати яйця так, щоб жовток був рідким — продукт буде найбільш корисним.

Кожен кулінар хоче якось заощадити час при приготуванні страв, щоб довго не поратися на кухні. Це стосується і чищення яєць. Іноді чистити їх – суща морока: шкаралупа знімається разом із білком, жовток тече чи кришиться. Разом з Food.oboz розповімо, як легко та швидко впоратися з цією проблемою.

Як почистити варені яйця за дві секунди

Для цього вам достатньо покласти відварене яйце у пластиковий контейнер, залити водою, закрити кришкою та дуже добре потрясти. Після цього відкрийте контейнер і видаліть шкаралупу з яйця.

Спосіб також підійде, якщо вам одночасно потрібно почистити кілька яєць. Покладіть їх у контейнер і проведіть ту ж процедуру. Тоді під час трясіння яйця битимуться об стінки та один об одного і шкаралупа відстане від яйця. Тепер вам потрібно лише відкрити контейнер та дістати практично повністю очищені яйця.

Цей спосіб очистить варені яйця від шкаралупи за лічені секунди. Перевірте його — і ваш час на кухні істотно скоротитися, а приготування їжі принесе ще більше задоволення.

Якщо ви зварили яйця, але вони вам не знадобилися — не поспішайте їх викидати. Виявляється, при правильному зберіганні їх можна використовувати через тиждень.