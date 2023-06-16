Чи можна готувати на салі: відповідь вас точно здивує

Розповідаємо, на чому краще смажити страви

Процес приготування м’яса часто викликає багато суперечок про те, на чому його краще обсмажувати. Звичайно, багато хто залежить від смаку та уподобань, проте є кілька правил та рекомендацій, до яких варто прислухатися.

Відповівши на питання про те, як смажити на свинячому жирі, можна зробити собі правильні висновки про методи приготування м’яса. Саме це питання разом із "Главредом" сьогодні й обговоримо.

Чи можна готувати на смальці

У багатьох смалець – один із головних інгредієнтів при приготуванні м’ясних страв. На смальці також смажать овочі, його використовують для приготування різних заправок до страв і навіть додають як основу для супової засмажки і навіть млинців та печива. Хазяйкам добре відомо, що смалець додає страві соковитості та тонкого присмаку. Однак при використанні смальцю під час засмаження важливо не переборщити з його кількістю.

На чому краще смажити: на салі або на оливковій олії

Кулінари в один голос стверджують, що найкращою основою для приготування смажених продуктів є олія – бажано оливкова. Річ у тому, що воно не є небезпечним при високих температурах і не виділяє вільні радикали, що негативно впливають на організм.

Однак якщо ви звикли використати сало для засмаження, не біда. Основна рекомендація – не переборщити з його кількістю та пам’ятати, що сало не має визначального негативного впливу на обмін холестерину.

На чому краще смажити на смальці чи олії

Деякі дослідження показують, що насичені тваринні жири (зокрема смалець) є кращими при приготуванні їжі на вогні. Нерідко дієтологи прямо говорять про те, що при виборі між смальцем і поліненасиченими жирами краще віддати перевагу першому, проте в помірних кількостях.

Обов’язково скористайтеся цими порадами при приготуванні улюбленої страви. Смачного!