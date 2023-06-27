Михайли, Семени і не тільки: хто відзначає День ангела 28 червня

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 28 червня, 2023 року відзначається День Конституції України, Щасливий день серцевих обіймів, Міжнародний день пірсингу. Також у цей день носії п’яти імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 28 червня

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить". 28 червня церквою вшановується священномученик та ігумен Григорій Овнєзький.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 28 червня вшановується митрополит Київський і всієї Русі Михайло.

Семен (Симон) — це дві форми одного єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 28 червня у церкві вшановується архієпископ Новгородський Симеон.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 28 червня вшановується єпископ Анастасіупольський Феодор Сікеот (Перенесення мощів).

Жіночі іменини 28 червня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як швидко і дешево назавжди позбутися запаху вогкості у ванній кімнаті.