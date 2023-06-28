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Завжди дивіться на стебло: як вибрати стиглий кавун

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеальний кавун вибрати легко
Ідеальний кавун вибрати легко. Фото Depositphotos

Дотримуйтесь цих рекомендацій та вибирайте найкращу ягоду

Хто не любить кавуни? Коли спека досягає піку, немає нічого кращого, ніж поласувати цією соковитою, хрумкою і освіжаючою ягодою.

Однак ці мрії можуть зруйнувати незрілий кавун. Вибір ідеальної ягоди може стати справжнім викликом. Як вибрати солодкий і стиглий кавун, розповімо разом із Shubа.

Як вибрати ідеальний кавун

На стиглість плоду вказує колір плода. Тому придивіться до кавунів з чіткими та виразними смугами.

Смуги зеленого кольору повинні мати темно-зелений відтінок, а бліді — кремовий, світло-жовтий. Крім того, краще вибирати тьмяний кавун. Якщо він сильно блищить, значить, він ще не дозрів.

Одним із найважливіших показників якості кавуна є жовта пляма (її ще називають польовою або земляною). Вона вказує, де лежав плід землі перед збиранням врожаю.

Огляньте кавун і знайдіть на його поверхні велику пляму жовтого кольору. Вона має бути кремово-жовтою або майже помаранчевою, що говорить про насичений аромат. Якщо пляма біла чи світло-жовта, це означає, що кавуну не вистачає аромату.

Щоб вибрати кавун, що встиг дозріти, необхідно оглянути його стебло. Воно має бути сухим і жовто-коричневим. Зелене стебло може означати, що кавун ще не дозрів і йому не вистачає смаку та солодощі.

Візьміть кавун у руки та кісточками пальців злегка постукайте по ньому. Тепер прислухайтеся до звуку. Якщо він звучить глибоко і глухо, у ягоді більше води й, мабуть, він стиглий. Навпаки, якщо звук вищий і щільніший, це може означати, що кірка занадто товста і ягода ще не дозріла.

Сухі плями та прожилки, схожі на павутинки, є показниками дуже солодкого кавуна. Ці плями показують, де цукор проникає з ягоди. Тому, перш ніж брати кавун, огляньте його з усіх боків.

Кавун, який здається важким для свого розміру, з великою ймовірністю солодкий і стиглий усередині. Обов’язково порівняйте вагу вибраного кавуна з іншим кавуном такого самого розміру. Той, що важчий, швидше за все, солодший. Вага говорить про вміст води — чим вона вища, тим солодша ягода.

Шукайте кавун більш круглої та рівної форми, ніж овальний. Круглі плоди більш солодкі, а овальні, як правило, рідкі та менш ароматні. Крім того, обов’язково огляньте поверхню на наявність грудочок неправильної форми – якщо вони є, краще вибрати інший кавун.

Найкраще купувати кавун у сезон, який триває із середини серпня до кінця вересня. Саме в цей період ризик купити недозрілий кавун значно нижчий, ніж в інший час.

Чи вдалося вибрати ідеальний кавун? Приготуйте з нього неперевершене морозиво та насолоджуйтесь!

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