Завжди дивіться на стебло: як вибрати стиглий кавун

Дотримуйтесь цих рекомендацій та вибирайте найкращу ягоду

Хто не любить кавуни? Коли спека досягає піку, немає нічого кращого, ніж поласувати цією соковитою, хрумкою і освіжаючою ягодою.

Однак ці мрії можуть зруйнувати незрілий кавун. Вибір ідеальної ягоди може стати справжнім викликом. Як вибрати солодкий і стиглий кавун, розповімо разом із Shubа.

Як вибрати ідеальний кавун

На стиглість плоду вказує колір плода. Тому придивіться до кавунів з чіткими та виразними смугами.

Смуги зеленого кольору повинні мати темно-зелений відтінок, а бліді — кремовий, світло-жовтий. Крім того, краще вибирати тьмяний кавун. Якщо він сильно блищить, значить, він ще не дозрів.

Одним із найважливіших показників якості кавуна є жовта пляма (її ще називають польовою або земляною). Вона вказує, де лежав плід землі перед збиранням врожаю.

Огляньте кавун і знайдіть на його поверхні велику пляму жовтого кольору. Вона має бути кремово-жовтою або майже помаранчевою, що говорить про насичений аромат. Якщо пляма біла чи світло-жовта, це означає, що кавуну не вистачає аромату.

Щоб вибрати кавун, що встиг дозріти, необхідно оглянути його стебло. Воно має бути сухим і жовто-коричневим. Зелене стебло може означати, що кавун ще не дозрів і йому не вистачає смаку та солодощі.

Візьміть кавун у руки та кісточками пальців злегка постукайте по ньому. Тепер прислухайтеся до звуку. Якщо він звучить глибоко і глухо, у ягоді більше води й, мабуть, він стиглий. Навпаки, якщо звук вищий і щільніший, це може означати, що кірка занадто товста і ягода ще не дозріла.

Сухі плями та прожилки, схожі на павутинки, є показниками дуже солодкого кавуна. Ці плями показують, де цукор проникає з ягоди. Тому, перш ніж брати кавун, огляньте його з усіх боків.

Кавун, який здається важким для свого розміру, з великою ймовірністю солодкий і стиглий усередині. Обов’язково порівняйте вагу вибраного кавуна з іншим кавуном такого самого розміру. Той, що важчий, швидше за все, солодший. Вага говорить про вміст води — чим вона вища, тим солодша ягода.

Шукайте кавун більш круглої та рівної форми, ніж овальний. Круглі плоди більш солодкі, а овальні, як правило, рідкі та менш ароматні. Крім того, обов’язково огляньте поверхню на наявність грудочок неправильної форми – якщо вони є, краще вибрати інший кавун.

Найкраще купувати кавун у сезон, який триває із середини серпня до кінця вересня. Саме в цей період ризик купити недозрілий кавун значно нижчий, ніж в інший час.

Чи вдалося вибрати ідеальний кавун? Приготуйте з нього неперевершене морозиво та насолоджуйтесь!