Можна зіпсувати страву: мало хто знає, якою водою заливати ранню картоплю

Чи всі знають, як її варити?

Молоду картоплю можна смачно варити, запікати у духовці чи смажити на сковороді. Ми розповідали, як її швидко почистити. Тепер розповідаємо про нюанси приготування.

Молодо картопля готується трохи інакше в порівнянні зі старою. На Foodoboz розповіли, як правильно готувати молоду картоплю і чому її не можна заливати холодною водою.

Чому молоду картоплю не можна заливати холодною водою

Коли ми готуємо стару картоплю, її спокійно можна варити, закинувши у холодну воду та відразу посоливши. Утім, для молодої картоплі такий трюк не пройде. Класти її потрібно одразу у киплячу воду. Тільки так шкірка збереже смак та поживні речовини.

А ще шкірка молодої картоплі дуже ніжна і під нею зберігається багато корисних речовин. Замість того, щоб її знімати, кулінари часто радять просто протерти плід щіткою від забруднення. Але вирішувати вам.

Молоду картоплю важливо не пересмажити та не переварити. У готовому вигляді її достатньо просто посипати сіллю та кропом. Також ми ділились цікавим рецептом приготування картоплі — у вині.