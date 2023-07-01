Ми звикли робити не так: ці продукти краще подрібнювати на тертці, а не різати

Ці хитрощі спростять вам готування

У будь-якому рецепті можна знайти слова: "Подрібніть інгредієнти". Але чомусь рідко автори кулінарних ідей вказують, що найкраще: нарізати продукти ножем чи натерти на тертці?

Деякі продукти, які ми звикли нарізати під час приготування страв, простіше натерти. Разом із "Важливо знати" розповімо про них.

Які продукти краще натерти на тертці

Для супів або салатів зварені круто яйця краще не нарізати, а натерти на тертці. Так вони виглядатимуть однорідними – тоді салати вражають не лише смаком, а й зовнішнім виглядом. Та й сам процес натирання яєць на тертці набагато легший.

Для багатьох десертів потрібно подрібнити шоколад. Стружка тертого чорного чи білого шоколаду – безпрограшний декор для торта чи тістечок. Для цього можна скористатися теркою. А щоб процес проходив простіше, шоколад краще покласти у холодильник.

Тісто вийде ще більш еластичним і набуде ніжного вершкового присмаку, якщо натерти туди масло. Як і шоколад, його краще заморозити — так буде легше впоратися з процесом.

Для часнику краще використовувати чеснокодавилку. Але якщо у вас немає цього девайса, можна скористатися звичайною теркою.

Якщо в тебе немає шатківниці для капусти, не біда. Капусту можна нашаткувати за допомогою терки. Такий овоч можна сміливо додавати в салат чи борщ.

За допомогою терки зручно подрібнювати імбир. У тертому вигляді він навіть корисніший — так виділяється більше соку.

Спробуйте хоч раз натерти огірок на тертці — і ви робитимете так завжди. Подрібнений таким чином овоч буде соковитішим і смачнішим, а ви значно заощадите час і сили.

До речі, тертку не обов’язково купувати її можна змайструвати своїми руками. Це легко навіть у похідних умовах!