Жодних підгнилих яблук: помилки, через які у вас псуються закрутки

Не робіть так — і ваші закрутки стоятимуть довгий час

Починається сезон консервації, і вже багато кухарів і господинь запасаються на зиму полуничним варенням або маринованими огірками. У процесі консервування вони періодично роблять помилки, що призводять до псування закруток.

Щоб зусилля, час і гроші не марнувалися, варто позбутися таких звичок. Про ці звички разом з Рixelinform і поговоримо.

Які звички призводять до псування консервації

Використання неякісної сировини при консервуванні овочів та фруктів. Навіть якщо добре обрізати ушкодження на плодах, не можна виключати проникнення шкідливих організмів далі. Тому ніяких яблук, що підгнили або тріснули овочів.

Використання в консервуванні дрібної, йодованої та солі з іншими добавками – через неї огірки стають м’якими, а розсіл темніє. Краще для цього брати сіль великого помелу.

Відхилення від рецепта. Краще йти за ним: на умовну вагу овочів додавати умовну кількість солі, оцту або цукру.

Розливання варення по вологим банкам. У такому разі її вміст покриється буйною пліснявою ще до того, як почнеться зима.

Недотримання "банкового" питання. Якщо сказано, що банку потрібно перевернути – перевертайте. Цей прийом дозволяє досягти повної герметичності через те, що нагріваючись, гума ущільнювача стає м’якше.

За допомогою цих правил закрийте фантастичний маринований перець та насолоджуйтесь! Смачного.