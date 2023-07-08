Збережіть вітаміни на зиму: як правильно заморозити малину

Важливі моменти підготовки ягід та правила їх зберігання

Малина – одна з найсмачніших і найкорисніших ягід, з якої готують варення, компоти, начинку для пирогів, вареників та тортів. Ще малину можна заморожувати цілою та сушити.

Саме заморожування ягід зараз віддають перевагу кулінарам. Часу така заготівля займає небагато, але ягоди залишаються так само корисними. Однак потрібно заморожувати малину потрібно правильно, щоб ягоди зберегли всі вітаміни та мінерали. Разом із Ukr.Media розповідаємо, як правильно це робити.

Важливі моменти для правильного заморожування малини

Ягоду перед заморожуванням мити не слід — мокра малина просто перетвориться на крижану грудку. Усі бактерії, які можуть залишитись на ягодах, і так загинуть від низької температури.

Заморожувати цілком слід лише свіжу ягоду. М’яту та мляву краще використовувати для приготування пюре.

Важливе значення має тара, у якій потрібно заморожувати малину. Краще та зручніше робити це у невеликих контейнерах.

Як правильно заморозити малину

Ягоду слід висипати в сухий та герметичний пакет і зав’язати на вузол, залишивши трохи повітря. Покладіть пакет у морозилку.

Також можна перетерти малину з цукром – чи не найпростіший спосіб зберігання ягоди. Перед заморожуванням дайте пюре постояти 15 хвилин — цукру потрібно дати розчинитись. Якщо цукор протипоказаний, можна замість нього використовувати мед для 5 частин ягід 1 частина меду.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно мити малину перед їжею. Відповідь на це питання вас точно здивує.