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Авокадо стане м’яким за 30 секунд: хитрий трюк

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Найзеленіше авокадо стане м'яким
Найзеленіше авокадо стане м'яким. Фото 24 канал

Цікавий спосіб розм'якшити авокадо

Авокадо входить до складу багатьох соусів та страв, таких як пашот у фруктовій кишеньці. Якщо ви купили не достатньо стигле авокадо, то з ним буде важко готувати намазки та соуси.

Але є спосіб, що зробить фрукт м’яким за 30 секунд. Про нього розповіли на порталі "ProstoWay".

Як розм’якшити авокадо

Зелене авокадо не тільки тверде, а й має терпкий присмак. Існує чимало порад, як пришвидшити достигання. Наприклад, залишити фрукт на ніч біля бананів.

Але якщо ситуація термінова, то візьміть авокадо, проколіть виделкою декілька разів і відправте у мікрохвильову піч. Достатньо буде 30 секунд в мікрохвильовці.

Через пару хвилин після того, як ви його дістанете, авокадо прохолоне і буде м’яким. При цьому на смак такий спосіб "дозрівання" не вплине.

Є й інший схожий спосіб. Він передбачає використання духовки. Тримайте його там протягом 10 хвилин при температурі 90 градусів. Авокадо треба обмотати фольгою і приготувати для подальшого використання.

Тепер ви знаєте, як зробити зелене авокадо м’яким та готовим до використання. Також ми розповідали, як надовго зберегти свіжим сире м’ясо при кімнатній температурі.

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#Авокадо #Страва #Мікрохвильовка #Лайфхак