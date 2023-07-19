Мити чи не мити: крупи, які треба одразу сипати в каструлю

Ви могли про це не знати

Ми розповідали, як правильно варити гречку для ідеальної пропорції. Гречка — одна із тих круп, які треба мити обов’язково. Та, як виявилось, це правило стосується далеко не всіх каш. Розповідаємо, чим вони відрізняються.

Подробиці розповіли на ProstoWay. У випадку з гречкою або рисом все зрозуміло – на цих крупах можуть осідати сторонні домішки, лушпиння. Крім того, вони крохмалисті, і якщо їх не промити, то каша буде каламутною. Простіше кажучи, рис, гречка та перловка – брудні крупи, які потрібно мити. Ще потрібно мити пшоно та горох.

Ці крупи бажано не тільки промивати перед варінням, а й замочувати, щоб пішла гіркота. Але є й такі крупи, які не можна мити. Перед варінням не варто промивати водою крупи дрібної фракції: манку та геркулесові пластівці.

Не можна промивати булгур, кус-кус, кукурудзяні пластівці. Але всі крупи перед варінням потрібно перебирати та прибирати сміття. Досвідчені кулінари знають — іноді смітинки трапляються навіть у манній крупі. До речі, ми розповідали, як її правильно варити.