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Мити чи не мити: крупи, які треба одразу сипати в каструлю

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Крупи заведено мити, але, як виявилось, це стосується не всіх
Крупи заведено мити, але, як виявилось, це стосується не всіх. Фото ukrhealth.net

Ви могли про це не знати

Ми розповідали, як правильно варити гречку для ідеальної пропорції. Гречка — одна із тих круп, які треба мити обов’язково. Та, як виявилось, це правило стосується далеко не всіх каш. Розповідаємо, чим вони відрізняються.

Подробиці розповіли на ProstoWay. У випадку з гречкою або рисом все зрозуміло – на цих крупах можуть осідати сторонні домішки, лушпиння. Крім того, вони крохмалисті, і якщо їх не промити, то каша буде каламутною. Простіше кажучи, рис, гречка та перловка – брудні крупи, які потрібно мити. Ще потрібно мити пшоно та горох.

Ці крупи бажано не тільки промивати перед варінням, а й замочувати, щоб пішла гіркота. Але є й такі крупи, які не можна мити. Перед варінням не варто промивати водою крупи дрібної фракції: манку та геркулесові пластівці.

Не можна промивати булгур, кус-кус, кукурудзяні пластівці. Але всі крупи перед варінням потрібно перебирати та прибирати сміття. Досвідчені кулінари знають — іноді смітинки трапляються навіть у манній крупі. До речі, ми розповідали, як її правильно варити.

Теги:
#Крупи #Каша #Лайфхак #Гарнір