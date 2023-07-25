Без цих хитрощів влітку не обійтися: як відмити руки після молодої картоплі

Виявляється, не треба терти руки годинником!

Навряд чи знайдеться людина, яка не любить поласувати молодою картоплею. Єдине, що може зіпсувати "картопляний" настрій — брудні руки після його чищення.

Безумовно, можна чистити картоплю в рукавичках, але це незручно та повільно. Якщо чистити під водою – рахунок наприкінці місяця прийде просто неймовірний! Тому разом із SHUBA розповімо про бюджетні способи миття рук після чищення картоплі.

Як відмити руки від молодої картоплі

Вас врятує сода. Просто намочіть руки теплою водою, посипте нею руки, потріть м’якою щіткою чи пемзою та помийте. Проблема вирішена!

Лимон або лимонну кислоту слід використовувати дозовано або розчиняти у воді – в іншому випадку можна нашкодити ніжній шкірі. Просто натріть руки лимоном або лимонною кислотою, зачекайте, поки висохне сік або розчин, і змийте водою. Але не забудьте зволожити шкіру кремом.

Якщо нанесете на 10 хвилин помідорний сік на руки, а після вимиєте їх під проточною водою, на шкірі не залишиться жодної картопляної цятки. Але не забудьте також зволожити руки кремом.

Ще один дієвий спосіб – нанести на руки нашатирний спирт і після змити. Такий спосіб ще й допоможе продезінфікувати руки.

Змастіть руки вазеліном, гліцерином чи гідрофільною олією – і вони будуть чистими! Масляна основа "підніме" всі забруднення на поверхню шкіри.

До речі, завдяки лайфхакам від "Телеграфа" ваші руки залишаться чистими та після чищення грибів. Спробуйте — і залишитеся задоволеними!