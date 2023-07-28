Лайфхаки, які заощадять вам гроші: як акуратно та швидко очистити ковбасу від шкірки

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Ковбаса – смачний та улюблений багатьма продукт. Це і відмінний перекус у разі приходу несподіваних гостей, і важливий інгредієнт деяких страв.

Однак іноді ковбасні вироби дуже важко очистити: м’ясо великими шматками залишається на шкірці та все доводиться викидати. Як позбудеться проблеми одним рухом руки, розповімо разом із "РБК-Україна".

Як легко та просто почистити ковбасу

Тут має значення, навіщо вам потрібна ковбаса. Якщо вам необхідно відрізати пару шматочків для бутерброда, краще це зробити зі шкіркою і тільки потім очистити.

Для нарізок необхідно зняти всю оболонку повністю. Спочатку необхідно відрізати хвостик, акуратно підчепити гострим ножем шкірку, а потім її видалити.

Якщо шкірка не знімається або чиститься шматками, то відправте палицю ковбаси гострим кінцем під струмінь холодної води на хвилину. Після цього знову можна спробувати її очистити. До речі, такий самий спосіб підійде для сосисок або сардельок.

Якщо шкірка не знімається, варто обдати кінець палиці окропом, потім підчепити шкірку і зняти її. Як варіант — потримати ковбасу над гарячою парою та легко зняти шкірку.

Сиров’ялену ковбасу можна покласти на 30 хвилин у морозильну камеру. Після цього оболонка знімається досить легко.

Пам’ятайте: після очищення від шкірки ковбасу одразу їсти не варто. Потрібно спочатку сполоснути її під проточною водою і протерти серветкою.

Очистили ковбасу? Саме час приготувати чудові оладки. Смачного!