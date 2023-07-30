Три способи, як вдома перетворити сливу на чорнослив

Основні правила приготування чорносливу

Літо – сезон різноманітних овочів, ягід та фруктів. Однак що робити взимку, коли так хочеться вітамінів, але знайти їх практично неможливо? Залишається лише заготовити їх.

Один зі способів збереження смаку та корисних властивостей – це сушіння ягід та фруктів. Наприклад, якщо в домашніх умовах правильно засушити сливу, взимку ви ласуватимете неймовірно смачним чорносливом. Разом із "Главредом" розповімо про основні способи такої заготівлі.

Основні правила сушіння злив

Для такого способу недозрілі плоди не годяться — варто вибирати тільки ті, які вже встигли поспіти. Також звертайте увагу, щоб сливи не були підгнилими або пошкодженими.

Ще одне важливе правило: якщо великі сливи, краще кісточки з них видалити. Якщо ж плоди середні чи маленькі, їх сушать цілими, не видаляючи кісточки.

Як підготувати сливи до сушіння

Плоди розсортуйте. Цілі сливи помийте і витріть паперовими рушниками

Незалежно від того, ви виймали кісточки чи ні, сливи потрібно бланшувати. Для цього закип’ятіть воду, на кожний літр окропу додайте 1 чайну ложку харчової соди та покладіть сливи в цей розчин на 20 секунд. Плоди мають бути повністю вкриті водою. Так ви очистите сливи від воску. Після промийте їх у проточній воді та витріть паперовими серветками.

Як сушити чорнослив на сонці

Сливи викладіть на ґрати чи коробки та винесіть на сонце. Плоди повинні сушитись з ранку до вечора протягом 4-6 днів – це залежить від погоди. На ніч їх потрібно заносити до приміщення. Після цього досушіть їх 3-4 дні в тіні.

Як сушити сливи в духовці

Застеліть лист пекарським папером і викладіть сливи одним шаром (розрізані плоди покладіть розрізом вниз).

Спочатку поставте лист у духовку на 5 годин при температурі +50 градусів, потім на 6 годин при температурі +70 градусів і лише після цього доведіть чорнослив до готовності при температурі від +75 до +80 градусів. Між цими етапами потрібно діставати лист, перевертати сливи та давати їм повністю охолонути до наступного етапу.

Як сушити сливи в сушарці

Викладіть один шар на спеціальні піддони. Половинки покладіть розрізами догори.

Спочатку сушіть сливи протягом 4 годин за температури від +50 до +55 градусів. Після цього етапу змініть розташування лотків і перекиньте майбутній чорнослив на інший бік.

На наступному етапі сушіть плоди 4-6 годин за температури +60 градусів. Після цього потрібно також змінити лотки місцями та перемішайте сливи. І за температури від +75 до +80 градусів сушіть сливи до готовності приблизно 4-6 годин.

Вийшло? Взимку приготуйте смачний чорнослив з горіхами у вині та насолоджуйтесь.