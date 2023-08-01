За допомогою крапельки йоду: ця хитрість допоможе перевірити якість рослинної олії

Проста, але дуже корисна хитрість

На полицях українських магазинів з’явилося багато видів соняшникової олії. На етикетках виробники зазвичай пишуть: перший віджим, без консервантів та барвників, з вітамінами А та Е, холодний прес, виморожене та багато іншого.

Але не все масло дійсно відповідає тому, що написано на пляшках – виробники можуть використовувати неякісну сировину для соняшникової олії. Як рослинна олія можна переконатися в домашніх умовах за допомогою одного простого способу. Разом із Ukr.media про нього і розповімо.

Як у домашніх умовах визначити якість соняшникової олії

У це важко повірити, але нам знадобиться лише йод. Для визначення якості олії налийте невелику кількість в окрему ємність, а зверху додайте кілька крапель йоду.

Якщо йод піде на дно і розшаровуватиметься, вам слід замислитися і насторожитися. У цьому випадку в придбаній соняшниковій олії можуть бути домішки сумнівної якості. Вони може вплинути на якість цілої страви, яку ви готуєте. Тому варто задуматися про вибір іншої марки соняшникової олії.

Визначити якість олії можна прямо в магазині. "Телеграф" ділився такими лайфхаками.