За допомогою сірника: як вибрати найсмачніше сало для засолювання

Ви будете спеціалістом по салу!

Апетитне біло-рожеве сало – смачний поживний продукт та національний символ української кухні! Цей продукт люблять майже всі — від найменших до наших дідусів і бабусь. Вживають його у різних видах: від смаженого та копченого до засоленого сала і навіть вареного.

Хочеться принести з ринку найсмачніше сало, але здається, що вибрати цей продукт ціла наука. Але з цим завданням може впоратися кожен, якщо уважно поставиться до вибору продукту. У це складно повірити, але вибрати на ринку смачне сало для засолювання можна за допомогою звичайного сірника. Разом з Рixelinform розповідаємо про корисний лайфхак.

Як визначити якість сала за допомогою сірника

Щоб визначити, свіже сало чи ні, просто проткніть його сірником або зубочисткою. Якщо сірник легко входить у сало – воно свіже, можна сміливо купувати. А от якщо сірник застряє в салі – краще відмовтеся від покупки такого продукту.

Зверніть ретельну увагу також на шкірку сала – краще купувати продукт із тоненькою шкіркою. До речі, якщо вона легко проколюється сірником, це теж говорить про високу якість продукту.

Купили сало? Засоліть його за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!