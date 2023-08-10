Не розваряться і не залишаться сирими: відомий ідеальний час для варіння пельменів

В будь-якій страві все залежить від нюансів

Раніше ми ділились цікавим рецептом ситних та смачних пельменів без м’яса. Але, якими б не були пельмені, остаточний смак страви завжди залежить від часу варіння виробів.

В питанні, скільки варити пельмені, щоб вони і не розварились, і не були гумовими, часто помиляються навіть досвідчені кулінари. Але від цього залежить смак страви — навіть найкращі пельмені легко зіпсувати неправильним приготуванням. Разом із Pixelinform розповідаємо, скільки хвилин потрібно варити пельмені.

Як довго варити пельмені

Найшвидше вариться фарш всередині пельменя, найдовше — тісто. Але, якщо переварити тісто, воно просто розлізеться і страва буде зіпсована. Тож готовність відраховується до моменту, коли тісто вже готове, але ще ціле.

Час варіння завжди відраховується з моменту спливання пельменів. Для пельменів середнього розміру оптимальна тривалість варіння складає варяться 6 хвилин, для великих – 10 хвилин. Маленьким пельменям, що їх ще називають дитячими, для приготування достатньо 4 хвилини.

Є й різниця, заморожені це пельмені чи щойно зліплені. Останні варяться на хвилину менше, ніж заморожені. Також ми розповідали, як правильно варити молоду кукурудзу.