Щоб не отруїтися: скільки може безпечно зберігатися розрізаний кавун

Збережіть собі, щоб не загубити

Ми розповідали, як правильно варити молоду кукурудзу, щоб вона повністю розкрила свій смак. Поговоримо про ще один сезонний продукт — кавун.

Часто ми не можемо впоратися з цілим кавуном і за раз з’їдаємо одну частинку. Решту в таких випадках кладемо в холодильник, щоб доїсти його пізніше. Але розрізаний кавун не буде зберігатися так же довго, як цілий. На ProstoWay розповіли, який термін зберігання вважається оптимальним.

У більшості випадків залишки кавуна не встигають занудьгувати і зіпсуватися в холодильнику. Але якщо раптом таке сталося — пам’ятай, що є рекомендовані терміни для зберігання розрізаного кавуна, і їх не варто перевищувати.

Кавун, що зберігається в прохолодному місці, придатний для вживання впродовж трьох діб. Плід для зберігання повинен бути правильної форми, мати тверду шкірку та рівномірну щільність.

Також не варто забувати про гарний спосіб перевірити свіжість та зрілість кавуна. Для розрізаного кавуна він теж працює — потрібно постукати по зеленій шкірці кавуна. Якщо звук дзвінкий, це означає, що з м’якоттю кавуна все гаразд. Також ми розповідали, як перевірити на якість соняшникову олію.