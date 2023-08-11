Всі роблять цю помилку: як правильно варити рис для голубців

Дуже важливий нюанс приготування

Смачні соковиті голубці — чудова страва на кожен день і до святкового столу. Але багато хто досі сперечається щодо того, чи треба відварювати рис перед приготуванням, чи ні.

Думки кулінарів з приводу того, як краще відварити рис, різняться. Але, як пише ProstoWayть все ж таки вважає, що найкращий рис для голубців — відварений до напівготовності.

Річ у тім, що сирий рис у фарші, готуючись вбирає в себе багато соусу, в якому тушкуються голубці. Через це страва виходить сухуватою.

Також, якщо капуста молода та м’яка, а рис вже кладеться наполовину готовим, то голубці будуть швидше готуватися. Якщо у вас немає бажання попередньо відварювати рис, крупу слід хоча б на кілька годин замочити в холодній воді.

Як готувати начинку — рецепт

Найкраще для голубців брати круглий рис – він швидше звариться. Кількість овочів визначається об’ємом м’яса — найкраще, якщо ці значення будуть рівними.

Відварюємо рис впродовж 5-10 хвилин. Відкидаємо на друшляк і даємо охолонути.

Нарізаємо дрібно цибулю, моркву натираємо на тертку. Обсмажуємо овочі на олії, потім — додаємо томатну пасту і обсмажуємо її ще кілька хвилин.

З’єднуємо начинку з сирим м’ясом, коли і рис, і овочі вистигли. Але м’ясо не обов’язково додавати — голубці цілком можуть бути пісними.