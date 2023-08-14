Цього не знають навіть досвідчені кухарі: секрети правильного приготування картоплі

Завдяки цим хитрощам ваш гарнір буде ще смачнішим.

Що може бути краще, ніж поласувати улюбленою пюрешечкою? Здається, готувати її настільки просто, що багато людей не сумніваються у його правильності. Просто помити, почистити, поставити на плиту і варити до готовності – саме так вказано у всіх рецептах.

Однак тут є нюанси, що вплинуть на смак страви. Разом із "РБК-Україна" розповімо про них

Як правильно готувати молоду картоплю

У нього тоненька шкірка, яку краще не чистити та навіть не скребти — у неочищеній картоплі так залишиться більше корисних мікроелементів. Картоплю перед приготуванням потрібно лише добре помити.

Картоплю необхідно відварити. Після приготування бульбу необхідно заправити зеленню і до смаку вершковим маслом або сметаною і потім подавати на стіл.

Як правильно готувати звичайну картоплю

Варити такий продукт потрібно трохи інакше. По-перше, картопля в "мундирі" — корисний продукт, проте жорстку шкірку перед приготуванням краще очищати.

Найголовніша помилка тут криється в температурі води, в якій ви готуватимете овоч. Зазвичай каструлю з картоплею заливають водою з-під крана і ставлять на вогонь і лише потім дають поступово закипіти.

Вважається, що цей спосіб варіння неправильний і він вбиває корисні властивості, що є в овочах. Краще готувати його інакше.

Картоплю необхідно помити, почистити, порізати. Каструлю з водою потрібно поставити на вогонь, дати закипіти, посолити й тільки потім опустити картоплю в киплячу воду і варити до готовності. Саме при такому способі готування зберігаються більшість корисних речовин та мікроелементів.

А щоб приготувати ідеальне картопляне пюре, додайте один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою стравою!