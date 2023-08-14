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Цього не знають навіть досвідчені кухарі: секрети правильного приготування картоплі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеальна картопля готується саме так
Ідеальна картопля готується саме так. Фото shuba.life

Завдяки цим хитрощам ваш гарнір буде ще смачнішим.

Що може бути краще, ніж поласувати улюбленою пюрешечкою? Здається, готувати її настільки просто, що багато людей не сумніваються у його правильності. Просто помити, почистити, поставити на плиту і варити до готовності – саме так вказано у всіх рецептах.

Однак тут є нюанси, що вплинуть на смак страви. Разом із "РБК-Україна" розповімо про них

Як правильно готувати молоду картоплю

У нього тоненька шкірка, яку краще не чистити та навіть не скребти — у неочищеній картоплі так залишиться більше корисних мікроелементів. Картоплю перед приготуванням потрібно лише добре помити.

Картоплю необхідно відварити. Після приготування бульбу необхідно заправити зеленню і до смаку вершковим маслом або сметаною і потім подавати на стіл.

Як правильно готувати звичайну картоплю

Варити такий продукт потрібно трохи інакше. По-перше, картопля в "мундирі" — корисний продукт, проте жорстку шкірку перед приготуванням краще очищати.

Найголовніша помилка тут криється в температурі води, в якій ви готуватимете овоч. Зазвичай каструлю з картоплею заливають водою з-під крана і ставлять на вогонь і лише потім дають поступово закипіти.

Вважається, що цей спосіб варіння неправильний і він вбиває корисні властивості, що є в овочах. Краще готувати його інакше.

Картоплю необхідно помити, почистити, порізати. Каструлю з водою потрібно поставити на вогонь, дати закипіти, посолити й тільки потім опустити картоплю в киплячу воду і варити до готовності. Саме при такому способі готування зберігаються більшість корисних речовин та мікроелементів.

А щоб приготувати ідеальне картопляне пюре, додайте один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою стравою!

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#Картопля #Лайфхак #Картопляне пюре