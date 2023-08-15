Про ці секрети розкажуть лише досвідчені грибники: основні секрети чищення грибів

Ви могли не знати про ці хитрощі

Сезон грибів продовжується. Кулінари готують із улюбленого продукту найрізноманітніші страви та закривають на зиму. Тому питання як правильно чистити гриби зараз дуже актуальне.

А ви знали, що кожен вид грибів чиститься по-різному? У тонкощах цього питання розберемося разом з Ivona.

Загальні секрети чищення грибів

Гриби активно вбирають воду, тому стають водянистими та несмачними. Тому їх потрібно мити швидко, під проточною водою, а потім висушити паперовим рушником.

Кінчики ніжок у грибів потрібно зрізати. Причому чим довше гриб лежить у холодильнику, тим більшу частину необхідно обрізати.

Спідничку на ніжці гриба можна не зрізати. Це питання залежить лише від ваших смакових уподобань.

Якщо у гриба великий капелюшок, то його слід почистити. Для цього потрібно зрізати плівку, зачепивши її від краю капелюшка. У маленьких грибів плівка тонка, тому її можна чистити.

Коричневі платівки внизу можна не видаляти. Тож можна позбавити гриб пікантного смаку.

Як правильно чистити гриби

У білих грибів просто необхідно трохи потерти капелюшок жорсткою щіткою. Після цього достатньо буде просто обполоснути його під проточною водою.

Печериці дуже сильно вбирають вологу. Їх не рекомендують промивати під проточною водою. Щоб очистити печерицю, потрібно з його капелюшка тільки зрізати шкірку.

Маслюки слід обдати гарячою водою для легшого процесу чищення. Після цього необхідно лише зняти з капелюшка шкірку.

Опеньки та лисички зазвичай не чистять. Їх можна просто очистити від лісового сміття та промити під проточною водою.

Грузді перед чищенням необхідно замочити на добу у прохолодній воді. Після цього гриби слід очистити до білого кольору ножем.

Підберезники та подосиновики необхідно розділити на дві частини – ніжку та капелюшок. З ніжки гриба гострим ножем знімається шкірка, а капелюшок досить просто промити водою.

Чи почистили гриби? Тоді приготуйте з них закарпатську юшку за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!