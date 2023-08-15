Об этих секретах расскажут только опытные грибники: основные секреты чистки грибов

Вы могли не знать об этих хитростях

Сезон грибов продолжается. Кулинары готовят из любимого продукта самые разнообразные блюда и закрывают на зиму. Поэтому вопрос как правильно чистить грибы сейчас очень актуален.

А вы знали, что каждый вид грибов чистится по-разному? В тонкостях этого вопроса разберемся вместе с Ivona.

Общие секреты чистки грибов

Грибы активно впитывают воду, поэтому становятся водянистыми и невкусными. По этой причине их нужно мыть быстро, под проточной, а затем высушить бумажным полотенцем.

Кончики ножек у грибов необходимо срезать. Причем чем дольше гриб лежит в холодильнике, тем большую часть необходимо обрезать.

Юбочку на ножке гриба можно не срезать. Этот вопрос зависит только от ваших вкусовых предпочтений.

Если у гриба большая шляпка, то ее следует почистить. Для этого нужно срезать пленку, задев ее от края шляпки. У маленьких грибов пленка тонкая, потому ее можно не чистить.

Коричневые пластинки внизу можно не удалять. Так можно лишить гриб пикантного вкуса.

Как правильно чистить грибы

У белых грибов просто необходимо слегка потереть шляпку жесткой щеткой. После этого достаточно будет просто ополоснуть его под проточной водой.

Шампиньоны очень сильно впитывают влагу. Их не советуют промывать под проточной водой. Чтобы очистить шампиньон, нужно с его шляпки только срезать кожуру.

Маслята следует обдать горячей водой для более легкого процесса чистки. После этого необходимо только снять со шляпки кожуру.

Опята и лисички обычно не чистят. Их можно просто очистить от лесного мусора и промыть под проточной водой.

Грузди перед чисткой необходимо замочить в сутки в прохладной воде. После этого грибы следует очистить до белого цвета ножом.

Подберезовики и подосиновики необходимо разделить на две части – ножку и шляпку. С ножки гриба острым ножом снимается кожура, а шляпку достаточно просто промыть водой.

Почистили грибы? Тогда приготовьте из них закарпатскую уху по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!