Популярні гриби стануть ще смачнішими: хитрий трюк з борошном

Цей спосіб приготування зробить гриби ще смачнішими

Ми розповідали, як смачно приготувати молоду кукурудзу. На відміну від сезонної кукурудзи, печериці доступні в магазинах цілий рік. Та все ж є спосіб приготування, який допоможе зробити їх ще смачнішими.

Це, мабуть, найпопулярніший вид грибів — адже їх можна купити в будь-якому магазині. Часто кухарі сперечаються про те, як правильно підготувати печериці до приготування. Деталями поділились на ProstoWay.

Чи мити гриби

Дехто вважає, що цей етап підготовки необов’язковий. Мовляв, достатньо просто протерти гриби серветками або паперовим рушником. Під час миття вони набирають воду і стають несмачними.

Але так ризикують не всі. В магазині на печериці може потрапляти пилюка, в супермаркетах їх можуть чіпати урками тощо. Тому миття вважається важливим етапом очищення грибів.

Навіщо грибам пшеничне борошно?

Цей спосіб допоможе якісно очистити печериці. Викладаємо гриби в миску. Досипаємо до них кілька ложок звичайного пшеничного борошна. Накриваємо посудину кришкою або іншою мискою і добре струшуємо контейнер.

В цьому процесі важливо, щоб борошно потрапило на всі гриби, покрило їх тонким шаром. Після цього лишилось "озброїтись" паперовим рушником і протерти гриби. Так разом із борошном легко зніметься пил та інші забруднення. І вода не знадобиться.

Після цього печериці можна одразу смажити. Також ми розповідали, як відрізнити натуральне вино від підробки.