Всього п’ять хвилин — і горох буде м’яким: трюк, яким користуються в ресторанах

Багато хто відмовляється від гороху, адже він довго вариться

Ми розповідали, як зварити гречку, щоб вона набула оптимальної текстури і зберегла форму. Тепер ділимось способом, який дозволить зробити горох м'яким через вже через 5 хвилин після закипання води.

Горох — дуже корисний та поживний компонент для страв. Однак у натуральному вигляді він дуже довго готується та потребує тривалого замочування. Словом, у класичному виконанні це біб для тих, хто має необмежену кількість часу. Але є певні хитрощі, які зроблять горох м'яким всього за 5 хвилин. Про них розповіли на Ukr.Media.

Як швидко приготувати горох

З цим простим трюком горох юуде м’яким всього за 5 хвилин після закипання води, а вже за 30 хвилин ви будете мати готову страву. Це зовсімне складно.

Для початку слід промити продукт ретельно — промивати слід доти, доки вода не стане повністю прозорою. Покладіть чистий горох в каструлю з водою, посоліть.

Коли горох закипить, почекайте 10 хвилин. Влийте в каструлю ще трохи голодної води — 0,5 чашки буде достатньо. Знову дочекайтесь закипання.

Спосіб із содою

Крім способу варіння з додаванням холодної води, є ще один спосіб, який допоможе зварити горох швидше. Він полягає у додаванні соди.

Всипати продукт слід під час варіння гороху, приблизно через 15 хвилин після того, як вода закипить. На 2 літри рідини додаємо половину чайної ложки.

З содою горошини розваряться вже через 5-7 хвилин. Цей спосіб підходить для каші, але може додати специфічного смаку бульйону, тому не варто використовувати його у приготуванні ароматного горохового супу.