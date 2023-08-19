Вибухнуть усі закрутки: ніколи не стерилізуйте банки цим способом

Ваші закрутки простоять до наступного літа

Стерилізація банок – обов’язкова умова консервації овочів на зиму. До цього процесу слід ставитися серйозно. Справа в тому, що погано стерилізовані банки можуть спричинити розмноження бактерій, внаслідок чого мариновані огірочки стануть непридатними для їжі.

Щоб банки із закрутками не вибухали, не використовуйте сумнівні способи їхньої стерилізації. Докладніше поговоримо разом із Ukr.Media.

Найненадійніший спосіб стерилізації банок

Правильна стерилізація — гарантія того, що овочі "доживуть" до наступного літа. Багато кулінарів ставлять банки в духовку, але не всі знають, що такий спосіб працює далеко не на всі 100%.

Справа в тому, що далеко не кожна духовка може похвалитися рівномірним прогріванням, а неправильно виставлена температура може призвести до того, що банка лопне. Саме тому стерилізація банок у духовці може призвести до вибуху банок.

Як краще стерилізувати банки

Надійний спосіб, яким користувалися наші бабусі – це стерилізація на пару. Крім того, це дуже просто.

Налийте воду в каструлю, доведіть до кипіння. Зверху виставте грати та поставте на неї попередньо помиті банки. Дайте їм пропарити 5-8 хвилин, після чого добре висушіть. Кришки також на кілька хвилин закиньте в киплячу воду. Саме при цьому способі стерилізації найменший ризик, що банки луснуть.

"Телеграф" також рекомендує два способи стерилізації банок у мікрохвильовій печі. Пробуйте та вибирайте найбільш зручний для вас.