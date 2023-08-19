Будьте обережні із цим інгредієнтом: огірки можуть стати м’якими
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Додавайте цей продукт обережно!
Навряд чи хтось узимку відмовиться від неперевершених хрустких огірків. Спробуйте тільки відкрити баночку і поставити її на стіл і така закуска розлетиться миттєво. Та й готувати консервовані огірки люблять та вміють практично кожен кулінар.
Щоб овочі вийшли хрусткими та смачними, слід дотримуватися певних правил і класти у банку лише передбачені інгредієнти. З чим варто бути обережним при підготовці огірків, розкажемо разом із FoodOboz.
Який продукт може зіпсувати хрускіт огірків
У це складно повірити, але причиною зіпсованих маринованих огірків може стати саме часник. Але не варто відмовлятися від його використання при консервації огірків – просто робіть це обережно.
Наприклад, на трилітрову банку огірків достатньо покласти 1 зубчик часнику. Така кількість надасть пікантності закусці, але не вплине на такий улюблений всіма хрускіт.
До речі, "поліпшити" хрумкість" ваших улюблених огірків можна за допомогою незвичайних інгредієнтів. Додайте в банку дубове або смородинове листя і насолоджуйтесь усю зиму прекрасною закускою!
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