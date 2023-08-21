Простоить набагато довше: хитрі способи продовжити термін зберігання молока

Розкриваємо "молочні" хитрощі, які заощадять вам гроші

У молока дуже короткий термін придатності: буквально кілька днів і воно починає скисати. Іноді звариш собі улюблену ароматну каву, дістаєш куплене вчора молоко — а воно вже не зовсім свіже.

Разом з "УНІАН" розбираємось, що зробити, щоб молоко довше зберігалося. Так ви заощадите гроші та час на похід у магазин.

Чому молоко швидко скисає в холодильнику

Якщо молоко скисло за 1-2 дні, це може мати кілька причин:

неправильне зберігання у магазині. Продукт міг довго пролежати на складі або в холодильнику магазину було встановлено неправильну температуру;

неправильне зберігання будинку. Зберігати його потрібно при температурі 4-5° і в жодному разі не ставити на верхні полиці або дверцята — там для молока занадто тепло. Краще розмістити напій на нижніх полицях;

погано вимитий посуд. Якщо ви купили молоко у фермерів або на ринку — його могли налити в нестерильну посудину, і бактерії з тари прискорюють скисання;

зберігання у прозорій тарі. Річ у тому, що напій скисає швидше під впливом світла – саме тому краще його перелити у непрозору тару.

Однак найчастіша причина скисання молока — звичайна забудькуватість. Люди просто забувають вчасно відправити його в холодильник і прокисає напій при кімнатній температурі.

Як запобігти скисанню молока

Для тривалого зберігання молока прокип’ятіть його, остудіть до кімнатної температури, влийте в непрозору тару з кришкою та поставте в холодильник. Таким чином ви вб’єте молочнокислі бактерії та продовжите термін придатності до 5-7 днів. Через деякий час бактерії знову потраплять у нього і розмножаться, але це станеться пізніше.

Продовжити термін придатності молока допоможуть молочні консерванти. Серед них:

маленький шматочок цукру до кип’ятіння;

щіпка солі або щіпка соди під час кип’ятіння;

гілочка м’яти або лист хрону (під час зберігання у холодильнику).

До речі, раніше ми розповідали, як очистити каструлю після молока, що підгоріло. Готуйте легко!