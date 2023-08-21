Простоить набагато довше: хитрі способи продовжити термін зберігання молока
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Розкриваємо "молочні" хитрощі, які заощадять вам гроші
У молока дуже короткий термін придатності: буквально кілька днів і воно починає скисати. Іноді звариш собі улюблену ароматну каву, дістаєш куплене вчора молоко — а воно вже не зовсім свіже.
Разом з "УНІАН" розбираємось, що зробити, щоб молоко довше зберігалося. Так ви заощадите гроші та час на похід у магазин.
Чому молоко швидко скисає в холодильнику
Якщо молоко скисло за 1-2 дні, це може мати кілька причин:
- неправильне зберігання у магазині. Продукт міг довго пролежати на складі або в холодильнику магазину було встановлено неправильну температуру;
- неправильне зберігання будинку. Зберігати його потрібно при температурі 4-5° і в жодному разі не ставити на верхні полиці або дверцята — там для молока занадто тепло. Краще розмістити напій на нижніх полицях;
- погано вимитий посуд. Якщо ви купили молоко у фермерів або на ринку — його могли налити в нестерильну посудину, і бактерії з тари прискорюють скисання;
- зберігання у прозорій тарі. Річ у тому, що напій скисає швидше під впливом світла – саме тому краще його перелити у непрозору тару.
Однак найчастіша причина скисання молока — звичайна забудькуватість. Люди просто забувають вчасно відправити його в холодильник і прокисає напій при кімнатній температурі.
Як запобігти скисанню молока
Для тривалого зберігання молока прокип’ятіть його, остудіть до кімнатної температури, влийте в непрозору тару з кришкою та поставте в холодильник. Таким чином ви вб’єте молочнокислі бактерії та продовжите термін придатності до 5-7 днів. Через деякий час бактерії знову потраплять у нього і розмножаться, але це станеться пізніше.
Продовжити термін придатності молока допоможуть молочні консерванти. Серед них:
- маленький шматочок цукру до кип’ятіння;
- щіпка солі або щіпка соди під час кип’ятіння;
- гілочка м’яти або лист хрону (під час зберігання у холодильнику).
До речі, раніше ми розповідали, як очистити каструлю після молока, що підгоріло. Готуйте легко!